กทม. ขอบคุณน้ำดื่ม Sprinkle แบ่งปันน้ำใจในช่วงหน้าร้อนแก่คนกรุงเทพฯ

(18 มี.ค. 69) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบน้ำดื่ม Sprinkle สนับสนุนห้องหลบร้อน “BKK Cooling Center” จากนายชัยวัฒน์ เพียรมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการจัดส่ง ณ บริเวณหน้าอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร
ในการนี้ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ได้กล่าวขอบคุณ บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด ที่ได้สนับสนุน cooler พร้อมน้ำดื่ม Sprinkle รวม 30 จุด โดยติดตั้งและเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์ตลอดโครงการหรือจนหมดช่วงฤดูร้อน เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการห้องหลบร้อน รวมถึงจุดหลบร้อนในสวนสาธารณะ และสวน 15 นาที ของกรุงเทพมหานคร
สำหรับภาคเอกชนหรือผู้สนใจสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2203 2920 หรือ 0 2203 2400