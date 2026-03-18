สช. ยกเลิกคำสั่งควบคุม “กรุงเทพคริสเตียน” หลังสถานการณ์คลี่คลาย คืนสิทธิบริหารให้โรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบ

สช. สิ้นสุดการควบคุมกรุงเทพคริสเตียนนาน 7 ปีอย่างเป็นทางการ หลังปัญหาภายในและข้อกฎหมายคลี่คลายแล้ว มีมติคืนอำนาจการบริหารจัดการให้โรงเรียนเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียนต่อไป
วันนี้ 17 มีนาคม 2569 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีคำสั่งยกเลิกการควบคุมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีมติเห็นควรคืนสิทธิการบริหารจัดการให้แก่ผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาของนักเรียน เนื่องจากเหตุแห่งการเข้าควบคุมได้สิ้นสุดลงแล้ว
ทั้งนี้ สช. ได้เข้าควบคุมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 จากปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยภายในสถานศึกษา รวมถึงประเด็นด้านการบริหารงบประมาณ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขสถานการณ์การบริหารให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งในปัจจุบัน สถานการณ์การเรียนการสอนได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่ความเรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินของโรงเรียนก็ได้รับคำวินิจฉัยจากศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สช. ย้ำว่า การดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามหลักนิติธรรมและความโปร่งใส เมื่อเหตุแห่งความจำเป็นหมดไป จึงต้องคืนอำนาจให้แก่ผู้รับใบอนุญาต เพื่อให้โรงเรียนเอกชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานแห่งนี้สามารถบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป