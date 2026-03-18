UVET Animal Hospital เสริมมาตรฐานการดูแลสัตว์เลี้ยง ด้วยบริการทางการแพทย์ระดับมืออาชีพและทีมสัตวแพทย์คุณภาพพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

กรุงเทพฯ — การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนเมืองทำให้สัตว์เลี้ยงกลายเป็นมากกว่าเพื่อนคู่ใจ หากแต่เป็นสายใยแห่งความผูกพันที่เจ้าของพร้อมดูแลเอาใจใส่เสมือนบุคคลที่รัก ความต้องการบริการด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพและเข้าถึงได้ตลอดเวลาจึงทวีความสำคัญขึ้นทุกขณะ UVET Animal Hospital ตอบรับความต้องการนั้นด้วยการยกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ในฐานะโรงพยาบาลสัตว์ที่เปิดทำการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง นำโดยทีมสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์สัตว์ที่พร้อมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นยามใด
ด้วยแนวทางการดูแลที่ครอบคลุมทั้งมิติป้องกัน วินิจฉัย รักษา และฟื้นฟู UVET Animal Hospital ดำเนินงานบนพื้นฐานของมาตรฐานทางการแพทย์ที่เข้มงวด ควบคู่กับความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยงทุกตัว
ความพร้อมที่ไม่มีวันหมดอายุ
หัวใจของ UVET Animal Hospital คือการเป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่ไม่เคยหยุดพัก เปิดรับทั้งการตรวจรักษาตามปกติและกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนที่ต้องการการดูแลทันที ทีมแพทย์พร้อมรับมือได้ทุกเวลาโดยไม่มีเงื่อนไข ยิ่งกว่านั้น การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการวินิจฉัยและรักษา ช่วยให้ทุกการตัดสินใจทางคลินิกมีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ ขณะเดียวกัน โรงพยาบาลยังคำนึงเสมอว่าสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวมีเอกลักษณ์และความต้องการที่ไม่เหมือนใคร การดูแลจึงถูกออกแบบให้สอดรับกับลักษณะเฉพาะของแต่ละตัวอย่างแท้จริง
ขอบเขตบริการที่ดูแลได้ในทุกช่วงชีวิต
● ตรวจสุขภาพและวินิจฉัยโรค — ประเมินสุขภาพโดยรวม ตรวจวิเคราะห์เลือด ห้องปฏิบัติการ พร้อมบริการ X-ray และ Ultrasound เพื่อการวินิจฉัยที่รอบด้านและแม่นยำ
● ทำหมันสุนัขและแมว — ดำเนินการโดยสัตวแพทย์ผู้ชำนาญการ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยในทุกขั้นตอน
● วัคซีนสุนัขและแมว — บริการฉีดวัคซีนตามโปรโตคอลมาตรฐาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งและป้องกันโรคระยะยาว
● ฝัง Microchip — ระบุตัวตนสัตว์เลี้ยงอย่างถาวรและดำเนินการจดทะเบียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กฎหมายกำหนด
เครือข่ายสาขาที่แผ่ขยายทั่วกรุงเทพฯ
UVET Animal Hospital ขยายเครือข่ายการให้บริการไปยังทำเลเชิงยุทธศาสตร์ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกคนสามารถเข้าถึงการดูแลทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย ทุกสาขาดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั้งเครือ และเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
● UVET Animal Hospital สาขาบางนา
● UVET Animal Hospital - สาขารามอินทรา
● UVET Animal Hospital สาขาโชคชัย 4
● UVET Animal Hospital สาขารังสิต
● UVET Animal Hospital สาขาเกษตร–พหลโยธิน
● UVET Animal Hospital สาขารามคำแหง
● UVET Animal Hospital สาขาเจริญนคร
เกี่ยวกับ UVET Animal Hospital
UVET Animal Hospital คือโรงพยาบาลสัตว์ที่มุ่งมั่นในการให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงอย่างครบวงจรและได้มาตรฐาน ภายใต้การนำของทีมสัตวแพทย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูง ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวทันยุคสมัย พร้อมเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อเป็นหลักพักพิงและที่พึ่งพาของเจ้าของสัตว์เลี้ยงได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์