“หมอร้องสอบยกชุด” จี้ แพทยสภา ตรวจจริยธรรมคณะกุมารแพทย์ ปมคำแนะนำวัคซีนโควิดเด็ก ฉบับที่ 13

เผย กลุ่มแพทย์และจิตอาสายื่นหนังสือถึง แพทยสภา ขอสอบคณะอนุกรรมการโควิด-19 แห่งราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย อ้างเข้าข่ายละเมิดจริยธรรมวิชาชีพหลายข้อ พร้อมเสนอระงับคำแนะนำชั่วคราว
วันที่ 17 มีนาคม 2569 นพ.มนตรี เศรษฐบุตร ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ว.3934 ในนามผู้แทนกลุ่มแพทย์และจิตอาสาคนไทยพิทักษ์สิทธิ์ ได้ยื่นหนังสือถึงเลขาธิการ แพทยสภา ขอให้ตรวจสอบจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของคณะอนุกรรมการโควิด-19 ภายใต้ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
คำร้องดังกล่าวอ้างถึงคำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในเด็ก ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 โดยระบุว่ามีพฤติการณ์สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดจริยธรรมวิชาชีพแพทย์อย่างร้ายแรง โดยเฉพาะการละเลยมาตรฐานวิชาชีพและการปกปิดข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัยของเด็ก
ทั้งนี้ ผู้ร้องได้ระบุรายชื่อคณะอนุกรรมการที่ขอให้ดำเนินการสอบสวน ได้แก่
ศ. นพ.สมศักดิ โล่ห์เลขา (ที่ปรึกษา)
พญ.ดารินทร์ อารีย์โชคชัย (ที่ปรึกษา - กรมควบคุมโรค)
รศ. พล.ต.หญิง ฤดีวิไล สามโกเศศ (ประธาน)
ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ (รองประธาน)
ศ.เกียรติคุณ พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ (อนุกรรมการ)
ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ (อนุกรรมการ)
รศ. พญ.พิมล วงศ์ศิริเดช (อนุกรรมการ)
รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ (อนุกรรมการ)
รศ. นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ (อนุกรรมการ)
ผศ. นพ.วรวิทย์ กิติศักดิ์ มนตรี (อนุกรรมการ)
รศ. นพ.ชิษณุ พันธุ์เทวี (อนุกรรมการและเลขานุการ)
ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ (อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
สำหรับประเด็นการกระทำที่ถูกร้องเรียน อ้างอิงข้อบังคับแพทยสภา พ.ศ. 2565 ได้แก่ การละเมิดข้อ 7 และ 9 ไม่รักษามาตรฐานวิชาชีพและเพิกเฉยต่อหลักฐานเชิงประจักษ์ การละเมิดข้อ 27 เรื่องการให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนต่อผู้ป่วย การละเมิดข้อ 8 เรื่องความประมาทต่อความปลอดภัยสาธารณะ และข้อ 21 กับ 22 ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน
นอกจากนี้ ในคำร้องยังสรุปพยานหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ผู้ร้องเห็นว่าถูกละเลย อาทิ การระบุว่างานวิจัยในเด็กเล็กมีระดับความน่าเชื่อถือต่ำมาก ข้อกังวลเกี่ยวกับการกระจายของสารในวัคซีนชนิด mRNA ในร่างกาย การตั้งข้อสังเกตต่อการอ้างอิงแนวทางของ องค์การอนามัยโลก รวมถึงการยกตัวอย่างบางประเทศที่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการฉีดวัคซีนในเด็ก
ท้ายคำร้อง ผู้ยื่นได้ขอให้ แพทยสภา เร่งดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนจริยธรรม และมีคำสั่งให้ระงับคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็ก ฉบับที่ 13 เป็นการชั่วคราว จนกว่ากระบวนการตรวจสอบจะแล้วเสร็จ โดยให้เหตุผลเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนไทย
ทั้งนี้ คำร้องดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการยื่นเรื่อง และต้องรอการพิจารณาจาก แพทยสภา ตามกระบวนการต่อไป