Super AI Engineer เดินหน้าปีที่ 6 ปั้นกำลังคน AI ไทย รับเศรษฐกิจ AI-Driven Economy เปิดรับสมัครฟรีทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Artificial Intelligence Association of Thailand: AIAT) จัดงาน พิธีปิดโครงการ Super AI Engineer Season 5 และ พิธีเปิดโครงการ Super AI Engineer Season 6 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย “Super AI Engineer Season 5” พร้อมประกาศเดินหน้าการพัฒนากำลังคนด้าน AI อย่างต่อเนื่องใน “Super AI Engineer Season 6”
โครงการ Super AI Engineer ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 6 และถือเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด Digital Workforce Transformation ที่มุ่งสร้างกำลังคนคุณภาพสูงผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ การทำงานกับโจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรม และความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาการ ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานวิจัยชั้นนำ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมศักยภาพให้ประเทศไทยสามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็ว ซึ่งความคาดหวังสำคัญของโครงการในปีนี้ คือการสร้าง “ทักษะสูง รายได้ดี และโอกาสงานใหม่” ให้กับคนไทยในเศรษฐกิจยุค AI
ตลอดระยะเวลากว่า 5 ปีที่ผ่านมา โครงการฯ สามารถสร้างบุคลากรด้าน AI จำนวนมากเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งในบทบาท AI Engineer (วิศวกรด้านปัญญาประดิษฐ์), AI Innovator (นวัตกรด้านปัญญาประดิษฐ์), AI Researcher (นักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์) และ ผู้ประกอบการ Startup ด้านปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร. พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธี และกล่าวแสดงความยินดีกับความสำเร็จของโครงการ Super AI Engineer Season 5 ที่สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน AI ของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม
“โครงการ Super AI Engineer Season 5 ช่วยพัฒนาศักยภาพของคนไทยในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน AI เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และเมื่อโลกกำลังก้าวสู่ยุค AI-Driven Economy ทำให้การเร่งพัฒนากำลังคนด้าน AI เป็นภารกิจสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นที่น่ายินดีที่โครงการ Super AI Engineer ได้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องในปีที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Digital Workforce Transformation เพื่อสร้างกำลังคนทักษะสูงด้าน AI ที่สามารถเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ทำให้เกิดตำแหน่งงานใหม่ที่มีรายได้สูง และช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับองค์กร เสริมความแข็งแกร่งให้ระบบนิเวศ AI ของประเทศไทยในระยะยาวต่อไป”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เกตุ้ย หัวหน้าโครงการ Super AI Engineer และอุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ได้กล่าวรายงานความสำเร็จของโครงการ Super AI Engineer Season 5 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 3 กลุ่ม ได้แก่ AI Innovator, AI Engineer และ AI Researcher
“โครงการ Super AI Engineer เป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจจากหลากหลายสาขาได้พัฒนาทักษะด้าน AI อย่างเข้มข้น ผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติและการทำงานกับโจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรม ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถต่อยอดสู่การทำงานจริงในสายงาน AI และสร้างนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศ
ซึ่งในโครงการ Super AI Engineer Season 5 ที่แบ่งเป็น 3 Track คือ AI Engineer, AI Innovator, และ AI Researcher มียอดผู้สมัครเข้าเรียนรู้ในระดับ Level 1 สูงถึง 12,865 คน ทำให้มีจำนวนผู้ลงทะเบียนสะสมตลอดทั้ง 5 season มากกว่า 45,800 คน โดยใน season 5 มีผู้ที่ผ่านเข้าสู่ระดับเข้มข้นหรือ Level 2 รวมกันกว่า 1,607 คน และสามารถผลักดันบุคลากรจนบรรลุเกณฑ์ Level 3 ได้สูงถึง 1,224 คน”
ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย กล่าวถึงการพัฒนา AI Competency Framework และ AI Credit Bank ภายใต้โครงการ Super AI Engineer Season 5
“โครงการนี้ไม่ได้มุ่งเพียงการอบรมความรู้ด้าน AI เท่านั้น แต่ยังสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง ผ่านแนวคิด AI Competency และ Credit Bank ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถสะสมทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ได้ในระยะยาว”
ภายในงานยังมีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ หน่วยวิจัยและอาจารย์ประจำหน่วยวิจัยที่เข้าร่วมโครงการในกลุ่มกิจกรรม AI Researcher จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยทั่วประเทศ รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน AI Researcher ที่มุ่งสร้างนักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่ให้กับประเทศไทยด้วย
อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ คือ การเสวนาพิเศษในหัวข้อ “AI Research for Thailand and Beyond” ซึ่งเปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ต่อการพัฒนาประเทศและการสร้างนวัตกรรมระดับโลก
รศ.ดร.สรณะ นุชอนงค์ หัวหน้ากลุ่มกิจกรรม AI Researcher กล่าวในช่วงเสวนาว่า
“การพัฒนางานวิจัยด้าน AI ของประเทศไทยจำเป็นต้องเชื่อมโยงทั้งภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และภาคนโยบาย เพื่อสร้างงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว”
พิธีในครั้งนี้ถือเป็นการปิดโครงการ Super AI Engineer Season 5 อย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้งเปิดตัว Super AI Engineer Season 6 ต่อเนื่องทันที ซึ่งใน Season ที่ 6 นี้ ดำเนินการภายใต้แนวคิด Digital Workforce Transformation เพื่อสร้างบุคลากรด้าน AI ที่มีทักษะตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
ใน Season 6 นี้ ยังได้รับการสนันสนุนจากหน่วยบริหารจัดการทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต (บพค.) เช่นเคย โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาทักษะทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้าน AI ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ไปจนถึงการพัฒนาโมเดลและการแก้โจทย์จริงจากภาคธุรกิจ ซึ่งผู้ที่มีศักยภาพสูงจะมีโอกาสต่อยอดสู่ การทำงานจริงในบริษัทเทคโนโลยี องค์กรธุรกิจ และหน่วยงานด้านนวัตกรรมด้วย
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer Season 6 สามารถสมัครได้ ทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้าน AI และสามารถเข้าร่วมได้ฟรีตลอดทั้งโครงการ เมื่อสมัครแล้วสามารถเริ่มเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทันที
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตารางกิจกรรม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ เว็บไซต์ superai.aiat.or.th และ Facebook Page: Super AI Engineer Development Program
สำหรับองค์กรที่สนใจ ร่วมสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้าน AI ของประเทศไทย สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนโครงการได้ที่
อ.สิริกร ประทุม ผู้อำนวยการ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย โทร. 09-9226-3664 หรือ 09-7186-1734 อีเมล superai@aiat.or.th