ประกาศผลประกวดคลิปสั้น ‘สร้างสรรค์ไทย 4’ ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมไทยสู่ระดับนานาชาติ ผ่าน Bloomberg Connects

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดคลิปสั้นโครงการ “สร้างสรรค์ไทย 4” ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนผลิตสื่อปลอดภัย ถ่ายทอดซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมไทยสู่สังคมทั้งในประเทศและนานาชาติ ชิงรางวัลรวม 9 รางวัล มูลค่า 230,000 บาท โดยมีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดรวม 208 ผลงานจากทั่วประเทศ ทั้งนี้รางวัลชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ได้แก่ “กาล (สอง) พบ (Fate in Two Worlds)” จากโรงเรียนขนอมพิทยา และรางวัลชนะเลิศรุ่นอายุ 17–25 ปี ได้แก่ “ผู้รับมรดก” จากโรงเรียนทุ่งสง พร้อมโอกาสเผยแพร่ผลงานผ่าน Bloomberg Connects สะท้อนศักยภาพเยาวชนไทยในการใช้สื่อสร้างสรรค์ต่อยอดวัฒนธรรมสู่เวทีสากล
นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมมอบรางวัล นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม Mr. Andrew Nugée ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิมเมจิเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ Mr. Gary Pound ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และคณะผู้บริหารจากกองทุนพัฒนาสื่อฯ นายชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดกองทุนฯ นายปราโมทย์ บุญนำสุข รองผู้จัดการกองทุนฯ, นางสาวสุธาทิพ ลาภสมทบ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณค่าเพิ่มและสื่อสารเชิงกลยุทธ์ และ นายวรปรัชญ์ อินทนิล ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย ยุทธศาสตร์ และวิจัย"
นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า โครงการ “สร้างสรรค์ไทย 4” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยในปีนี้จัดในรูปแบบการประกวดคลิปสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนจากทุกภูมิภาคมีส่วนร่วมสืบทอดและถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมไทย ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตสื่อร่วมสมัย พร้อมพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวทางวัฒนธรรมได้อย่างน่าสนใจและมีคุณค่า ต่อยอดวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งยังมุ่งสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกให้สังคมเห็นความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและมรดกที่จับต้องได้ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
ต่อเนื่องจากแนวทางดังกล่าว ในปีนี้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการยังได้รับโอกาสพิเศษในการพัฒนาทักษะด้านการผลิตสื่อกับวิทยากรระดับโลก เพื่อยกระดับองค์ความรู้และมาตรฐานการทำงานสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท อิมเมจิเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (Imagineear (Thailand) Co., Ltd.) ผู้ทำเนื้อหาให้กับ Bloomberg Connects ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตวิดีโอและศิลปะการเล่าเรื่อง (Storytelling) เพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยในการสร้างสรรค์คอนเทนต์วัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ และต่อยอดสู่การเผยแพร่ในระดับสากลผ่าน Bloomberg Connects แอปพลิเคชันด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ช่วยขยายการรับรู้และนำเสนอคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยสู่สายตาผู้ชมทั่วโลก
การประกวดแบ่งออกเป็น 2 รอบ เริ่มจากรอบที่ 1 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค เปิดรับผลงานบทคลิปสั้นจาก 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ก่อนที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาคัดเลือกอย่างเข้มข้นให้เหลือภูมิภาคละ 5 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 25 ผลงาน เพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
รอบที่ 2 เป็นการแข่งขันระดับประเทศในขั้นตอนการผลิตคลิปวิดีโอสั้นเชิงสร้างสรรค์ จากผลงานที่ผ่านรอบภูมิภาค แบ่งการประกวดออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี และรุ่นอายุ 17–25 ปี โดยมีรางวัลรวมทั้งสิ้น 9 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล มูลค่า 40,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท และรางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) 1 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ผลการตัดสินในรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “กาล(สอง)พบ (Fate in Two Worlds)” จากโรงเรียนขนอมพิทยา ภาคใต้, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ “อารยธรรมบ้านเชียง ร้อยเรียงไทพวน” จากโรงเรียนอนุกูลนารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ส่วนรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ “คงอยู่ (Unfading)” จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม และ “The Lost Code of Chiang Saen” จากโรงเรียนชาติตระการวิทยา ทั้งสองผลงานจากภาคเหนือ
ขณะที่ผลการตัดสินในรุ่นอายุ 17–25 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “ผู้รับมรดก” จากโรงเรียนทุ่งสง ภาคใต้, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ “อรุณลับตา” จากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ภาคกลาง, รางวัลชมเชย ได้แก่ “พระปรางค์วัดอรุณกับความเชื่อที่ซ่อนอยู่” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ “แสงแรกที่วัดอรุณ” จากโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ
โดยรางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) ตกเป็นของผลงาน “อารยธรรมบ้านเชียง ร้อยเรียงไทพวน” จากโรงเรียนอนุกูลนารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สะท้อนพลังความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยในการถ่ายทอดเรื่องราววัฒนธรรมสู่สาธารณชนอย่างน่าชื่นชม
การจัดกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการ “สร้างสรรค์ไทย 4” ในครั้งนี้ มุ่งพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ ควบคู่กับการปลูกฝังความตระหนักรู้ให้เยาวชนเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตนเอง ขณะเดียวกัน ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดสู่เวทีที่กว้างขึ้น หรือพัฒนาเป็นเส้นทางสู่อาชีพครีเอเตอร์ในอนาคต สะท้อนศักยภาพของเยาวชนไทยในการใช้สื่อสมัยใหม่อย่างมีคุณภาพและความรับผิดชอบ พร้อมร่วมขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทย และสร้างแรงกระเพื่อมเชิงบวกต่อสังคมและเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และนานาชาติอย่างยั่งยืน นายธนกร กล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้ เยาวชนที่พลาดโอกาสในปีนี้สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของโครงการ “สร้างสรรค์ไทย” ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ได้ทางเฟซบุ๊กเพจ “สร้างสรรค์ไทย”
