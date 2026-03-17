สนจ. เนรมิต "One Night Only คืนเหย้า 109 ปี CU ไม่รู้จบ" รอรับพี่เก่าคืนถิ่นอบอุ่น 26 มี.ค.นี้

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) ประกาศจัดงาน "One Night Only คืนเหย้า 109 ปี CU ไม่รู้จบ" ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2569 ณ สนามหน้าพระบรมรูปสองรัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อฉลองวาระครบรอบ 109 ปีการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 80 ปีสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ โดยคาดว่าจะมีนิสิตเก่าจากทุกคณะ ทุกรุ่นเข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน
บรรยากาศงานแถลงข่าว ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เต็มไปด้วยความคึกคัก ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติร่วมงานกันคับคั่ง อาทิ คุณหญิงผะอบทิพย์ ศาตะมาน, ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน, ศ.นพ.กำธร พฤกษานานนท์, อ.รศนาภรณ์ วีรวรรณ, รัตนาวลี โลหารชุน, ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี, ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ กิตติธเนศวร, ดร.กรนิจ โนนจุ้ย, พงษ์เดช เสรีเชษฐพงษ์, ชัยวัฒน์ พันธุ์ชัยพล, ทิพย์ สีอัมพรโรจน์, ปาร์ค ภาณุภัทร อโนมกิติ และอลิศ ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน โดยเปิดเวทีด้วยการแสดง CHULA Colorguard ชุด “CU POLKA” และแฟชั่นโชว์เปิดตัวเสื้อที่ระลึก “CHULA ALUMNI 80” เนื่องในโอกาสครบ 80 ปีของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ
ดร.ณัฐพล รังสิตพล นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) กล่าวว่า "จุฬาฯ ไม่ใช่เพียงมหาวิทยาลัยที่เราเคยเรียน แต่คือบ้านที่เราจะกลับมาเสมอ งานคืนเหย้าของทุกปีจึงเป็นค่ำคืนที่พิสูจน์สิ่งนี้ได้ดีที่สุด เพราะไม่ว่าจะผ่านมากี่ปี เมื่อพี่น้องชาวจุฬาฯ ได้กลับมาพบกันอีกครั้ง เรื่องราวของจุฬาฯ ก็ยังคงถูกเล่าขานไม่มีวันจบสิ้น แต่การกลับมาพบกันในแต่ละครั้งไม่ได้หมายถึงเพียงการรำลึกถึงอดีตเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการรวมพลังกันเพื่อดูแลน้องนิสิตและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม อย่างโครงการ CU Blood ที่เราสนับสนุนภารกิจของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยน้อง Chula Colorguard ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม Blood Buddie ร่วมกับนิสิตวิศวจุฬาฯ ในเวลาไม่ถึงสองเดือนนับตั้งแต่เปิดตัว มีผู้เข้าร่วมแล้วกว่า 10,000 คน สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าสปิริตจุฬาฯ ไม่ได้อยู่แค่ในความทรงจำ แต่ยังมีชีวิตอยู่ในการลงมือทำเพื่อสังคมของพวกเรา นั่นคือเหตุผลที่ทำให้ ‘เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน’ ยังคงเป็นคำมั่นสัญญาที่เราทุกรุ่นส่งต่อกันมา และจะส่งต่อไปไม่มีวันสิ้นสุด"
คุณศักดิ์ชัย ยอดวานิช อุปนายกสมาคม สนจ. และประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวถึงแนวคิดของงานว่า "ONE NIGHT ONLY หมายถึงการทำให้งานคืนเหย้ากลายเป็นค่ำคืนพิเศษของชาวจุฬาฯ ที่ใคร ๆ ก็สามารถกลับมาได้ เราอยากให้เป็นค่ำคืนที่สร้างประสบการณ์ได้ครบถ้วนผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตั้งแต่รูป รส กลิ่น เสียง ไปจนถึงสัมผัสของการได้กลับบ้าน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเวทีและฉากที่ออกแบบขึ้นใหม่ อาหารการกินที่เตรียมไว้อย่างพิเศษ เสียงดนตรีจากศิลปินพี่จุฬาฯ หลายรุ่น หรือแม้แต่การได้เดินช้อปปิ้งในตลาดของคนจุฬาฯ ที่รวมกว่า 100 แบรนด์ไว้ในที่เดียว และในโอกาสครบรอบ 80 ปี สนจ. เรายังได้จัดทำเสื้อที่ระลึก Limited Edition สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจที่ชาวจุฬาฯ จะได้สวมใส่ร่วมกันในค่ำคืนพิเศษนี้ เราไม่ได้อยากให้ค่ำคืนของวันที่ 26 มีนาคมนี้เป็นแค่งานคืนเหย้า แต่อยากให้เป็นประสบการณ์ของการกลับบ้านที่ชาวจุฬาฯ ทุกคนจะจดจำไปอีกนาน"
ไฮไลต์สำคัญของงานประกอบด้วยมหกรรมดนตรี "CU All Gen x CU Band Concert" รวมศิลปินชาวจุฬาฯ กว่า 30 โชว์ในคืนเดียว ครอบคลุมทุกเจเนอเรชัน อาทิ คุณหญิงผะอบทิพย์ ศาตะมาน, จิติมา เจือใจ, ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล, ลูกหว้า พิจิกา, ปุ้ย ดวงพร, กิตตินันท์ ชินสำราญ, ฟิล์ม บงกช, เอฟ รัฐพงศ์, กรีน นิธิวัชร์, แอมป์ ภูริกูลกฤษณ์, ตุ๊กตา จมาพร, กิตติธัช แก้วอุทัย และ อลิศ ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน พร้อมด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงประจำมหาวิทยาลัย และบทเพลงดังร่วมสมัยที่ขับร้องโดยนิสิตเก่าหลายรุ่น ไปจนถึงคอนเสิร์ตจากศิลปินขวัญใจ Gen Z อย่าง เอิ๊ต ภัทรวี feat. Whale & Dolph, Tia Music และ The 3rd Year Band
นอกจากนี้ยังมี Street Food Fair รวมร้านอาหารดังกว่า 60 ร้าน และ Chula MarketPink ตลาดรวมกว่า 100 แบรนด์ของนิสิตเก่าและสินค้าส่งออกระดับพรีเมียมที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์
คุณอธิศีล ธัญญ์ ณ ป้อมเพชร ประธานฝ่ายกิจกรรม กล่าวว่า "เราตั้งใจทำให้ค่ำคืนพิเศษนั้นเต็มไปด้วยความสุข ความสนุก และประสบการณ์ที่น่าจดจำสรุปไว้ครบใน 5 ช. ได้แก่ ช.1 : ชมโชว์สุดอลังการกว่า 30 โชว์ในคืนเดียว ช.2 : ชิมอาหารอร่อยเกินจินตนาการจากร้านดังกว่า 60 ร้าน ช.3 : ช้อปสนั่น Chula MarketPink กว่า 100 แบรนด์ ช.4 : ช่วยบริจาคโลหิตให้กาชาด และ ช.5 : ใช้สิทธิพิเศษสมาชิก สนจ. เพราะเราอยากให้ทุกคนไม่ว่าจะมาในฐานะใด ได้กลับบ้านพร้อมกับความทรงจำที่งดงามและรู้สึกว่าค่ำคืนนี้คุ้มค่าที่ได้กลับมา"
สมาชิก สนจ. จะได้รับสิทธิพิเศษเข้าโซน Main Stage และแลกรับเสื้อที่ระลึก Limited Edition "CHULA ALUMNI 80" จำนวนจำกัดเพียง 3,000 ตัว ส่วนโซน Chula MarketPink เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมได้โดยไม่มีข้อจำกัด
รองศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า "ปีนี้เราพัฒนาระบบลงทะเบียนให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยใช้แพลตฟอร์ม Blood Buddie เป็นช่องทางหลัก สมาชิก สนจ. สามารถลงทะเบียนได้ผ่าน LINE OA: @bloodbuddie หรือ LINE OA: @chulaalumni เพียง 7 ขั้นตอน ก็จะได้รับ E-Ticket และ E-Voucher รวม 8 ใบ อยากย้ำด้วยว่างานคืนเหย้าปีนี้ทุกคนสามารถมาร่วมสนุกได้ในโซน Chula MarketPink แต่ถ้าท่านเป็นสมาชิก สนจ. เราก็มี Secret เล็ก ๆ ที่จี๊ดใจเตรียมไว้ให้เป็นพิเศษ และนิสิตเก่าท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สมัครได้ฟรีเลย เพราะการเป็นสมาชิก สนจ. จะทำให้ท่านได้รับประสบการณ์และสิทธิพิเศษที่อาจเกินกว่าที่คิด"
นิสิตเก่าที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สนจ. สามารถสมัครได้ฟรีผ่าน LINE OA: @chulaalumni และลงทะเบียนเข้าร่วมงานเพียงสแกน QR Code ผ่าน LINE OA: @bloodbuddie ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แล้วพบกัน 26 มีนาคมนี้ ณ สนามหน้าพระบรมรูปสองรัชกาล จุฬาฯ ตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป