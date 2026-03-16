ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธรรมาภิบาลและการพัฒนา จากนิด้า

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานกรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธรรมาภิบาลและการพัฒนา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้นำองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานให้เติบโต ควบคู่กับการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569
ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ เป็นผู้นำองค์กรธุรกิจที่มีความโดดเด่นในการอุทิศตัวและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับแนวคิด “การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี” (Doing Business with Compassion) ของ บี.กริม ที่ยืนหยัดมาอย่างยาวนานกว่า 148 ปี พิสูจน์ให้เห็นจากการบริหารองค์กรที่ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยกำไรเพียงอย่างเดียว แต่คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคมส่วนรวม
โดยได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำที่เป็นแบบอย่างในการผสมผสานการบริหารธุรกิจกับการพัฒนาสังคมอย่างมีความรับผิดชอบ ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมที่หลากหลาย ทั้งด้านการศึกษาและการสร้างองค์ความรู้ ผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและโครงการพัฒนาบุคลากรต่างๆ รวมถึงด้านสาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีคลาสสิก กีฬา ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาสังคม ทั้งด้านพลังงานสะอาด สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน
ตลอดเวลาที่ผ่านมา ภายใต้บทบาทผู้นำองค์กร ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ด้วยธุรกิจของ บี.กริม ที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจพลังงาน, อุตสาหกรรม, สุขภาพ, เทคโนโลยีดิจิทัล, ไลฟ์สไตล์ และ อสังหาริมทรัพย์ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ควบคู่กับการสืบสานเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมไทย เพื่อการเติบโตเคียงข้างสังคมไทยอย่างยั่งยืน