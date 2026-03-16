กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลุยพื้นที่ภาคใต้แนะนำการผู้ประกอบการสร้างโอกาสพัฒนาธุรกิจด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์

วันที่ 10-14 มีนาคม 2569 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันพัฒนามาตรฐานและตรวจสอบรับรอง (สมต.) ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพบปะผู้ประกอบการผลิตภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหารด้านหัตถอุตสาหกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
ทีมนักวิทยาศาสตร์ วศ. ได้มีโอกาสพบปะแนะนำผู้ประกอบการหลายแห่ง อาทิ ศ.หลังสวน เบญจรงค์ Araya clay and craft ฯลฯ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ การยกระดับคุณภาพสินค้า ตลอดจนให้คำแนะนำด้านการตรวจประเมินสถานประกอบการ และการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านองค์ความรู้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาด ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม ประเภทภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นในระยะยาว ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการในภูมิภาคเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น