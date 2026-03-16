กทม. ต้อนรับเวทีประชุมนานาชาติ ดันขนส่งยั่งยืนเอเชีย มุ่งสู่เป้าหมาย Aichi 2030

วันนี้ (16 มี.ค. 69) นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม EST Regional Meeting and Capacity-Building Workshop towards Accelerating Implementation of the Aichi 2030 Declaration (2021–2030) โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานด้านคมนาคม เมือง สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน จากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ นักวิชาการ และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกว่า 160 คน ณ ห้อง Conference Room 3 ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เขตดุสิต
รองผู้ว่าฯ วิศณุ กล่าวว่า เมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกกำลังเผชิญความท้าทายร่วมกัน ทั้งปัญหาการจราจร ความแออัด มลพิษทางอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงระบบขนส่ง ดังนั้น การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในเมืองจึงมีความสำคัญไม่เพียงต่อประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ แต่ยังส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
กรุงเทพมหานครได้ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเดินทางของเมืองภายใต้แนวคิด “People Mobility มากกว่า Vehicle Mobility” หรือการให้ความสำคัญกับการเดินทางของคนมากกว่ายานพาหนะ โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กทม. ได้ปรับปรุงทางเท้าทั่วเมืองแล้วมากกว่า 1,200 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินได้อย่างปลอดภัย สะดวก และน่าใช้งาน พร้อมทั้งพัฒนาการเดินทางเชื่อมต่อช่วงต้นทาง–ปลายทาง (First and Last Mile) ให้เชื่อมโยงกับระบบขนส่งมวลชนได้สะดวกยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังส่งเสริมระบบจักรยานสาธารณะ ปรับปรุงป้ายรถโดยสารให้มีความสะดวกและปลอดภัย รวมถึงพัฒนาระบบข้อมูลการเดินทางแบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะของประชาชน
รองผู้ว่าฯ วิศณุ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้กรุงเทพมหานครจะมีความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบการเดินทางของเมืองอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีโอกาสสำคัญในการเรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศและเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาค การประชุมและเวิร์กช็อปครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เสริมสร้างความร่วมมือ และเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายของ Aichi 2030 Declaration เพื่อมุ่งสู่ระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืนในอนาคต
การประชุมครั้งนี้ กรุงเทพมหานครร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศและพันธมิตร ประกอบด้วย กระทรวงสิ่งแวดล้อมประเทศญี่ปุ่น ศูนย์สหประชาชาติเพื่อการพัฒนาภูมิภาค (UNCRD) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UN ESCAP) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) กำหนดจัดระหว่างวันที่ 16–18 มี.ค.69 มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้และศักยภาพด้านนโยบาย การวางแผน การเงิน เทคโนโลยี และข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม ปฏิญญา Aichi 2030 ว่าด้วยระบบขนส่งที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างประเทศ เพื่อเร่งพัฒนาระบบคมนาคมที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเข้าถึงได้สำหรับทุกคนในภูมิภาคเอเชีย