xs
xsm
sm
md
lg

กทม. ต้อนรับเวทีประชุมนานาชาติ ดันขนส่งยั่งยืนเอเชีย มุ่งสู่เป้าหมาย Aichi 2030

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (16 มี.ค. 69) นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม EST Regional Meeting and Capacity-Building Workshop towards Accelerating Implementation of the Aichi 2030 Declaration (2021–2030) โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานด้านคมนาคม เมือง สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน จากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ นักวิชาการ และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกว่า 160 คน ณ ห้อง Conference Room 3 ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เขตดุสิต

รองผู้ว่าฯ วิศณุ กล่าวว่า เมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกกำลังเผชิญความท้าทายร่วมกัน ทั้งปัญหาการจราจร ความแออัด มลพิษทางอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงระบบขนส่ง ดังนั้น การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในเมืองจึงมีความสำคัญไม่เพียงต่อประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ แต่ยังส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

กรุงเทพมหานครได้ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเดินทางของเมืองภายใต้แนวคิด “People Mobility มากกว่า Vehicle Mobility” หรือการให้ความสำคัญกับการเดินทางของคนมากกว่ายานพาหนะ โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กทม. ได้ปรับปรุงทางเท้าทั่วเมืองแล้วมากกว่า 1,200 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินได้อย่างปลอดภัย สะดวก และน่าใช้งาน พร้อมทั้งพัฒนาการเดินทางเชื่อมต่อช่วงต้นทาง–ปลายทาง (First and Last Mile) ให้เชื่อมโยงกับระบบขนส่งมวลชนได้สะดวกยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังส่งเสริมระบบจักรยานสาธารณะ ปรับปรุงป้ายรถโดยสารให้มีความสะดวกและปลอดภัย รวมถึงพัฒนาระบบข้อมูลการเดินทางแบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะของประชาชน

รองผู้ว่าฯ วิศณุ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้กรุงเทพมหานครจะมีความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบการเดินทางของเมืองอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีโอกาสสำคัญในการเรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศและเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาค การประชุมและเวิร์กช็อปครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เสริมสร้างความร่วมมือ และเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายของ Aichi 2030 Declaration เพื่อมุ่งสู่ระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืนในอนาคต

การประชุมครั้งนี้ กรุงเทพมหานครร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศและพันธมิตร ประกอบด้วย กระทรวงสิ่งแวดล้อมประเทศญี่ปุ่น ศูนย์สหประชาชาติเพื่อการพัฒนาภูมิภาค (UNCRD) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UN ESCAP) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) กำหนดจัดระหว่างวันที่ 16–18 มี.ค.69 มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้และศักยภาพด้านนโยบาย การวางแผน การเงิน เทคโนโลยี และข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม ปฏิญญา Aichi 2030 ว่าด้วยระบบขนส่งที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างประเทศ เพื่อเร่งพัฒนาระบบคมนาคมที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเข้าถึงได้สำหรับทุกคนในภูมิภาคเอเชีย










กทม. ต้อนรับเวทีประชุมนานาชาติ ดันขนส่งยั่งยืนเอเชีย มุ่งสู่เป้าหมาย Aichi 2030
กทม. ต้อนรับเวทีประชุมนานาชาติ ดันขนส่งยั่งยืนเอเชีย มุ่งสู่เป้าหมาย Aichi 2030
กทม. ต้อนรับเวทีประชุมนานาชาติ ดันขนส่งยั่งยืนเอเชีย มุ่งสู่เป้าหมาย Aichi 2030
กทม. ต้อนรับเวทีประชุมนานาชาติ ดันขนส่งยั่งยืนเอเชีย มุ่งสู่เป้าหมาย Aichi 2030
กทม. ต้อนรับเวทีประชุมนานาชาติ ดันขนส่งยั่งยืนเอเชีย มุ่งสู่เป้าหมาย Aichi 2030
+1