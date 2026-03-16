มูลนิธิก้าวคนละก้าว ชวนสาวก ‘ชินจัง’ วิ่งการกุศลแห่งปี ในงาน Crayon Shinchan Amazing Thailand Fun Run 2026 ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาในโครงการ ‘ก้าวเพื่อน้องปีที่ 6’

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปลุกพลังความสดใส! มูลนิธิก้าวคนละก้าว สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ คว้าลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์ระดับโลก ‘เครยอนชินจัง’ จัดงานวิ่งการกุศล ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสนุกในธีมชินจังและผองเพื่อนเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “Crayon Shinchan Amazing Thailand Fun Run 2026” โดยมีทัพนักวิ่งและแฟนคลับชินจังที่มาร่วมสร้างรอยยิ้มและสุขภาพที่ดีกว่า 10,000 คน เพื่อระดมทุนมอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กไทยที่ขาดแคลนในโครงการ ‘ก้าวเพื่อน้อง ปีที่ 6’ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

“Crayon Shinchan Amazing Thailand Fun Run 2026 ” แบ่งการวิ่งออกเป็น 3 ระยะทาง ได้แก่ 10 กิโลเมตร, 5 กิโลเมตร และระยะ 1.5 กิโลเมตร (Kids Run สำหรับกลุ่มครอบครัว) โดยจะเริ่มออกสตาร์ทที่บริเวณสนามกีฬา 1 ตั้งแต่เวลา 06.15 น. เป็นต้นไป นำทีมโดยครอบครัวคงมาลัย ตูน อาทิวราห์ , ก้อย รัชวิน , น้องทะเล อาชวิน และ น้องเวลา วราริน พร้อมด้วยเพื่อนพ้องวงการบันเทิงที่มาร่วมสร้างสีสันอีกมากมาย อาทิ ตั๊ก-บริบูรณ์ จันทร์เรือง , เต๋า-เศรษฐพงศ์ เพียงพอ , จูดี้-จารุกิตติ์ ศรีสวัสดิ์ , โจอี้-ภูวศิษฐ์ อนันต์พรสิริ , UrboyTJ-จิรายุทธ ผโลประการ , ฟิลลิปส์- ณัทธนพล ทินโรจน์ , ลุลา-กันยารัตน์ ติยะพรไชย , ป๊อก วง Zeal-ต่อยศ จงแจ่ม , แจ๊ค-จารุพงศ์ กล้วยไม้งาม , บิว The Voice-จรูญวิทย์ พัวพันวัฒนะ , เซน Paper Planes-นครินทร์ ขุนภักดี , สมุย- สมุทร แก้ววัน , มอส-พิเชษฐ์ เปรียบยอดยิ่ง, ปอ-นันทชัย เตชะศรีวิเชียร , และดาร์ลิ่ง-อารดา อารยวุฒิ

ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย ประธานกรรมการ มูลนิธิก้าวคนละก้าว กล่าวว่า “ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิก้าวคนละก้าว มุ่งเน้นการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการวิ่งระดมทุนผ่านโครงการ ต่าง ๆ “ก้าวแรก” คือโครงการ "ก้าวคนละก้าว 10 วัน 400 กม." จากกรุงเทพฯ สู่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลบางสะพาน ยอดบริจาคกว่า 85 ล้านบาท , โครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ จากเบตง-แม่สาย ได้รับบริจาคกว่า 1,300 ล้านบาท ตลอดจนโครงการก้าวเพื่อน้อง ที่ทำอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งได้ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส จนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มากถึง 249 คน ด้วยการมอบเงินทุนละ 264,000 บาท สำหรับปีนี้ผมอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี หันมาใส่ใจสุขภาพ โดยการออกกำลังกายให้แข็งแรงทั้งทางกายและใจด้วยการวิ่ง มูลนิธิก้าวคนละก้าวตั้งใจให้คาแรกเตอร์ชินจัง ที่ครองใจคนทุกเพศทุกวัยมาเป็นตัวแทนแห่งความสนุก โดยหวังให้งานวิ่งครั้งนี้เป็นพื้นที่ที่เด็ก ๆ และผู้ใหญ่จะได้ปลดปล่อยความสนุกไปพร้อมกันครับ”

ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า “กสศ. ตระหนักดีว่าในทุกปีมีเด็กไทยจำนวนไม่น้อยที่ยังรอคอยช่วยเหลือ สนับสนุนเงิน ค่าใช้จ่ายในการศึกษา เนื่องจากข้อจำกัดทางเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ำนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่หน่วยงานเดียวไม่สามารถแก้ได้หมด ความร่วมมือกับมูลนิธิก้าวคนละก้าวตลอดหลายปีที่ผ่านมา เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างนี้ ให้เด็ก ๆ ได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงอุดมศึกษา เพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป
ทั้งนี้งานวิ่ง Crayon Shinchan Amazing Thailand Fun Run 2026 เกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) , น้ำดื่มช้าง , King Power Thai Power พลังคนไทย , YUEDPAO , PLAYPARK, สายยาง TOYOX , มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล , 100 Plus PRO , Foong , PWC , TrueMoney , ร้านยากรุงเทพ , Jaymart และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิ่ง Crayon Shinchan Amazing Thailand Fun Run 2026 ได้ที่เฟซบุ๊ก: มูลนิธิก้าวคนละก้าว หรือที่เว็บไซต์ : https://www.kaokonlakao.or.th/















มูลนิธิก้าวคนละก้าว ชวนสาวก 'ชินจัง' วิ่งการกุศลแห่งปี ในงาน Crayon Shinchan Amazing Thailand Fun Run 2026 ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาในโครงการ 'ก้าวเพื่อน้องปีที่ 6'
