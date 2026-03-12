เปิดโอกาสชุมชน! กรมประชาสัมพันธ์ ชวนกลุ่มทอผ้า–วิสาหกิจชุมชน ร่วมโปรเจกต์ Soft Power แฟชั่น

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศเข้าร่วม โครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ Soft Power สาขาแฟชั่นเปิดโอกาสให้ชุมชน กลุ่มทอผ้า และวิสาหกิจชุมชนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับดีไซเนอร์มืออาชีพพร้อมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่แฟชั่นร่วมสมัย
•ผู้ประกอบการชุมชน จะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับดีไซน์เนอร์ที่มีชื่อเสียง
•จัดพื้นที่เสวนาและจัดนิทรรศการ 4 ภาค พร้อมกับนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนามาจัดนิทรรศการภายในงาน
•ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาจะได้ร่วมเดินแบบที่สวมใส่โดยดาราศิลปินที่มีชื่อเสียงในวันเปิดงาน รอบกรุงเทพมหานครฯ
•ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาจะได้ถ่ายภาพผลงานแบบ Photo Set สวมใส่โดยดารา นางแบบ
ที่มีชื่อเสียง เพื่อนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และนิตยสารชั้นนำ
•ทางโครงการจะลงพื้นที่ไปยัง กลุ่มผู้ประกอบการทั้ง 10 ชุมชน เพื่อร่วมถ่ายทำคลิปวิดีโอและคอนเท้นต่างๆ โดยทีม PR เพื่อนำไปเผยแพร่ลงสื่อโซเชี่ยลต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ในมุมกว้าให้รู้จักชุมชนหรือแบรน์ของผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2569 สแกน QR Code เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ อ.อาทิตยา ทรัพย์สินวิวัฒน์ โทร.081 562 6359