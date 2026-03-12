‘ส่งต่อความห่วงใยสู่ชุมชน‘ กองทัพน้อยที่ 1 ผนึก CPF มอบไข่ไก่สดเสริมโภชนาการ

กองทัพน้อยที่ 1 ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ส่งต่อความห่วงใยสู่สังคม ด้วยการมอบ ไข่ไก่สดซีพี จำนวน 15,000 ฟอง เพื่อสนับสนุนโภชนาการที่ดีและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยมี พลโท สราวุธ ไชยสิทธิ์ แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นผู้รับมอบไข่ไก่สดจาก CPF ซึ่งมี นายอดิศร์ กฤษณวงศ์ ผู้บริหารสูงสุด สายงานรัฐกิจและเอกชนสัมพันธ์ ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนบริษัทในการส่งมอบ เพื่อนำไปสนับสนุนภารกิจของ จิตอาสาพระราชทาน ในการกระจายความช่วยเหลือสู่ประชาชนในพื้นที่ เขตพระนครและเขตราชเทวี
การสนับสนุนในครั้งนี้ ช่วยเสริมโปรตีนและคุณค่าทางโภชนาการ ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พร้อมส่งต่อกำลังใจให้กับชุมชน กำลังพล และครอบครัวอย่างอบอุ่น
ทั้งนี้ CPF มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม ผ่านการส่งต่ออาหารคุณภาพและพลังแห่งการให้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมไทยอย่างยั่งยืน