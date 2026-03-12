ม.รังสิตแต่งตั้ง “อ.ปานเทพ” เป็นศาสตราภิชานสาขาการแพทย์บูรณาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

วันนี้(12 มี.ค.) ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Arthit Ourairat ว่า มหาวิทยาลัยรังสิตแต่งตั้งอาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธุ์ เป็น ศาสตราภิชานสาขาการแพทย์บูรณาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ขณะที่นายปานเทพ พัวพงษ์พันธุ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ได้โพสต์ข้อความตอบว่า กราบขอบพระคุณ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้มอบตำแหน่งที่มีเกียรติที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งในตำแหน่ง “ศาสตราภิชาน สาขาการแพทย์บูรณาการ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก” ของมหาวิทยาลัยรังสิต ให้กับผมมา ณ โอกาสนี้
ทั้งนี้ ศาสตราภิชาน (Distinguished Scholar หรือ Named Professor) คือ ตำแหน่งทางวิชาการเกียรติยศที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงที่มีความเชี่ยวชาญโดดเด่น เพื่อมาปฏิบัติภารกิจเฉพาะด้าน