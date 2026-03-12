“นวเวช” ประกาศยุทธศาสตร์ “Health Partner” ชูบทบาทเพื่อนคู่คิดด้านสุขภาพ เปิดศูนย์ “ปราณ” The Serene Longevity พลิกเกมดูแลสุขภาพระยะยาว ฉลอง 5 ปีแห่งความเชื่อมั่น

“โรงพยาบาลนวเวช” เปิดยุทธศาสตร์องค์กรมุ่งสู่บทบาท “Health Partner” เพื่อนคู่คิดด้านสุขภาพ ที่คุณวางใจได้เสมอ เสริมด้วยแท็กไลน์ Your Trusted Partner in Wellbeing พร้อมเปิดตัวศูนย์ Longevity เพื่อดูแลสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ ภายใต้ชื่อ “ปราณ” อย่างเป็นทางการ ตอกย้ำบทบาทโรงพยาบาลยุคใหม่ที่มุ่งดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งการป้องกัน การออกแบบคุณภาพชีวิต และการดูแลสุขภาวะอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงวัย ฉลองครบรอบ 5 ปีแห่งความไว้วางใจจากชุมชน
ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลนวเวชเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากการวางรากฐานขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิด “Healthy Neighborhood สุขภาพดี…เพราะมีหมอเป็นเพื่อนบ้าน” มุ่งสร้างความใกล้ชิด ความไว้วางใจ และการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องให้กับคนในชุมชน ซึ่งวิสัยทัศน์ ‘Health Partner’ คือการยกระดับบทบาทคู่คิดด้านสุขภาพระยะยาวให้กับประชาชน โดยยุทธศาสตร์ใหม่นี้จะสะท้อนผ่านกรอบกลยุทธ์สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่
• From Treatment to Preventive
ไม่ใช่เพียงการรักษาเมื่อเกิดโรค สู่การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดโรค
• From Disease to Lifestyle Design
มองสุขภาพในมิติของการออกแบบ Lifestyle เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
• From Hospital to Health Partner
เปลี่ยนบทบาทจากโรงพยาบาล สู่การเป็นคู่คิดด้านสุขภาพตลอดชีวิต
นายณัฐพล เดชวิทักษ์ กรรมการ บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า
“สุขภาพในอนาคตไม่ใช่เพียงการรักษาเมื่อเกิดอาการเท่านั้น แต่คือการช่วยให้ผู้คนสามารถออกแบบชีวิตและคุณภาพชีวิตของตนเองได้ โรงพยาบาลจึงต้องทำหน้าที่มากกว่าการรักษามุ่งสู่การเป็น Health Partner ที่อยู่เคียงข้างคุณในทุกช่วงชีวิต”
เปิดศูนย์ “ปราณ” ยกระดับการดูแลสุขภาวะกายและใจอย่างครบมิติ
การผนึกความร่วมมือครั้งสำคัญกับ นายแพทย์นรินทร สุรสินธน แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์เชิงป้องกันและการดูแลสุขภาพระยะยาว โดยศูนย์ “ปราณ” มุ่งพัฒนาแนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ผสานศาสตร์ทางการแพทย์เข้ากับการดูแลสุขภาวะทางอารมณ์อย่างสมดุล เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนในระยะยาว
ในด้านสุขภาพกาย ศูนย์ “ปราณ” The Serene Longevity ได้ใช้หลัก P4 Medicine ได้แก่ Predictive, Preventive, Personalized และ Participatory เพื่อประเมินความเสี่ยงเชิงลึก ป้องกันโรค และออกแบบแผนสุขภาพเฉพาะบุคคล (Longevity by Design) ให้สอดคล้องกับบริบทชีวิตของแต่ละบุคคล ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับสุขภาพใจ โดยนำศาสตร์การดูแลสุขภาวะทางอารมณ์ เช่น Music Therapy, การบำบัดด้วยคลื่นเสียง Crystal Bowl, การดูแลด้าน Mental Health และการผสานศาสตร์จิตวิทยาพยากรณ์ มาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการดูแลร่างกาย เพื่อสร้างสมดุลทั้งสองมิติอย่างแท้จริง
นายแพทย์นรินทร สุรสินธน หรือหมออั๋น แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันและการฟื้นฟูสุขภาพ ผู้ก่อตั้ง The Longevist Clinic เปิดเผยว่า “P4 Medicine คือการเปลี่ยนมุมมองจากการรักษาเมื่อเกิดโรค ไปสู่การออกแบบชีวิตอย่างมีคุณภาพในระยะยาว โดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง”
ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567-2568 โรงพยาบาลมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเติบโตจากรายได้ 5 ศูนย์บริการหลัก ได้แก่ ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ, แม่และเด็ก, กล้ามเนื้อกระดูกและข้อ,หัวใจ และสมอง ซึ่งเติบโตมากกว่า 16% และจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่า 12% โดยเฉพาะการบริการผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ มีรายได้เติบโตมากกว่า 30% สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและความพร้อมในการให้บริการของโรงพยาบาล สำหรับปี 2569 นี้ นวเวชตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 20% พร้อมแผนพัฒนาชั้นผู้ป่วยใน พรีเมียม เพื่อรองรับกลุ่มผู้ป่วยระดับพรีเมียมและชาวต่างชาติ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการยกระดับสู่การเป็น Health Partner
ความสำเร็จด้านมาตรฐานระดับสากล
โรงพยาบาลนวเวชได้รับการรับรองรางวัลสำคัญระดับสากลและการบริหารจัดการในระดับนานาชาติ ได้แก่ High Reliability Degree - AACI America ค.ศ. 2025: การรับรองระดับดีเยี่ยมสำหรับองค์กรสุขภาพที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเฉลี่ย และมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เข้มแข็ง, AACI (American Accreditation Commission International) ค.ศ. 2025: มาตรฐานการรับรองระบบบริการสุขภาพจากสหรัฐอเมริกา, AACI Clinical Excellence Certification Maternity Services ค.ศ. 2025: ความเป็นเลิศด้านสตรีมีครรภ์, ISO 7101:2023 – Health Care Organization Management: มาตรฐานการบริหารองค์กรสุขภาพระดับสากล และ ISO 9001:2015 – Quality Management Systems: ระบบบริหารคุณภาพที่ยืนยันการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการรักษา มาตรฐานการให้บริการ ระบบการดูแลผู้ป่วยด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ
Navavej Wellbeing Health Expo
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 5 ปี โรงพยาบาลนวเวชจัดกิจกรรม “Navavej Wellbeing Expo” ระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 2569 ซึ่งภายในงานมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ด้วยการมอบส่วนลดโปรแกรมสุขภาพ Navavej 5th Anniversary สูงสุด 60%, ส่วนลดโปรแกรม Longevity มากกว่า 30% และผู้ที่ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ Diamond รับสิทธิ์ตรวจเพิ่มเติม 1 รายการ มูลค่ามากกว่า 1,500 บาท เป็นต้น โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย ทุกไลฟ์สไตล์ และค้นหาทุกความกังวลด้านสุขภาพ
“โรงพยาบาลนวเวช มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวม สอดคล้องกับการเป็น “Your Trusted Partner in Wellbeing” ควบคู่กับการดูแลสุขภาพคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องด้วยแนวคิด ‘Healthy Neighborhood’ สุขภาพดี…เพราะมีหมอเป็นเพื่อนบ้าน นายณัฐพลกล่าวสรุป