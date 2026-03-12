ผ่าตัดเอ็นไขว้หน้า ซ่อมแซมเส้นเอ็นฉีกขาด คืนความมั่นคงข้อเข่า

การผ่าตัดเอ็นไขว้หน้า เป็นแนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีภาวะเอ็นไขว้หน้าขาด โดยเฉพาะในกลุ่มนักกีฬาหรือผู้ที่ต้องใช้ข้อเข่าในการทำกิจกรรมหนัก ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง อาจส่งผลให้ข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควร
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษา ระยะเวลาการพักฟื้น และแนวทางการปฏิบัติตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้กลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
ทำความเข้าใจเอ็นไขว้หน้าขาด คืออะไร?
เอ็นไขว้หน้า หรือ Anterior Cruciate Ligament (ACL) คือ หนึ่งในเอ็นหลักสี่เส้นภายในข้อเข่าที่เชื่อมต่อระหว่างกระดูกต้นขา (Femur) และกระดูกหน้าแข้ง (Tibia) หน้าที่หลักของเอ็นไขว้หน้า คือการควบคุมการเคลื่อนที่ของกระดูกหน้าแข้งไม่ให้เลื่อนมาทางด้านหน้ามากเกินไป และช่วยควบคุมความมั่นคงในการหมุนของข้อเข่า
ภาวะเอ็นไขว้หน้าขาด มักเกิดจากการบิดหมุนข้อเข่าอย่างรุนแรงขณะที่เท้ายังยึดติดกับพื้น หรือการเปลี่ยนทิศทางกะทันหัน การหยุดวิ่งกะทันหัน และการกระโดดลงสู่พื้นผิดท่า เมื่อเกิดการบาดเจ็บ ผู้ป่วยมักได้ยินเสียงลั่นภายในข้อเข่า (Audible Pop) ตามมาด้วยภาวะข้อเข่าบวมอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีเลือดออกในข้อ
ในช่วงแรกที่เกิดการบาดเจ็บเฉียบพลัน ผู้ป่วยอาจเดินลำบากเนื่องจากความเจ็บปวดและอาการบวม แต่เมื่ออาการอักเสบลดลง ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะกลับมาเดินได้ตามปกติ ทว่าความรู้สึกจะเปลี่ยนไป โดยจะรู้สึกว่าเข่าทรุด เข่าหลวม เวลาเดินเร็วหรือเปลี่ยนทิศทาง ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกเท่าเดิม
รักษาเอ็นไขว้หน้าขาด แบบไม่ผ่าตัดทำอย่างไร?
คำถามที่พบบ่อยคือ เอ็นฉีก หายเองได้ไหม? โดยทั่วไปเอ็นไขว้หน้าเป็นโครงสร้างที่มีหลอดเลือดมาเลี้ยงน้อยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำไขข้อ (Synovial Fluid) ทำให้เมื่อเกิดการขาดออกจากกันอย่างสมบูรณ์แล้ว มักจะไม่สามารถเชื่อมติดกันเองได้ แต่การรักษาแบบประคับประคองโดยไม่ผ่าตัดเอ็นไขว้หน้า (Conservative Treatment) สามารถทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ผู้ป่วยที่มีอายุมากและไม่ค่อยมีกิจกรรมทางกายที่ต้องใช้เข่าหนัก
2. ผู้ป่วยที่มีภาวะเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดเพียงบางส่วน และเข่าไม่มีอาการหลวม
3. ผู้ป่วยที่ไม่ต้องการกลับไปเล่นกีฬาที่มีการปะทะหรือการบิดหมุนเข่า
การรักษาจะเน้นไปที่การทำกายภาพบำบัดเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อรอบข้อเข่า โดยเฉพาะกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า (Quadriceps) และกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Hamstrings) เพื่อให้กล้ามเนื้อเหล่านี้มาทำหน้าที่ชดเชยความมั่นคงที่เสียไป รวมถึงการฝึกทรงตัว และการเคลื่อนไหวข้อเข่าที่ถูกต้อง
สำหรับคำถามที่ว่าเอ็นเข่าฉีก กี่วันหาย หากเป็นการฉีกขาดเล็กน้อยและรักษาด้วยวิธีไม่ผ่าตัด อาจใช้เวลา 6-12 สัปดาห์ในการฟื้นตัวจนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ แต่หากเป็นกรณีเอ็นขาดสมบูรณ์ ความแข็งแรงจะไม่กลับมาเท่าเดิมหากไม่ได้ผ่าตัดเอ็นไขว้หน้า
การผ่าตัดเอ็นไขว้หน้า คืออะไร เมื่อไหร่ที่ควรทำ?
การผ่าตัดเอ็นไขว้หน้า (ACL Reconstruction) ปัจจุบันนิยมผ่าตัดแบบส่องกล้อง (Arthroscopic Surgery) โดยแพทย์จะเจาะรูขนาดเล็ก 1-1.5 ซม. เพื่อใส่กล้องเข้าไปในข้อเข่า ช่วยให้เห็นโครงสร้างต่าง ๆ ภายในข้อเข่าได้อย่างชัดเจน จากนั้นจะสร้างเอ็นเส้นใหม่ทดแทนเอ็นที่ขาด โดยนำเส้นเอ็นจากร่างกายผู้ป่วย เช่น เอ็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Hamstring Graft) หรือเอ็นลูกสะบ้า (Patellar Tendon Graft) มาปลูกถ่าย
ข้อดีของการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้า แบบส่องกล้อง คือ แผลเล็ก กระทบเนื้อเยื่อน้อย พักฟื้นสั้นเพียง 1-2 วันก็สามารถกลับบ้านได้ ส่วนผ่าตัดเอ็นไขว้หน้า กี่ชั่วโมงนั้น มักจะอยู่ที่ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและการบาดเจ็บร่วมอื่น ๆ
สำหรับข้อบ่งชี้ที่ควรทำการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้า ได้แก่
• ข้อเข่าไม่มั่นคง รู้สึกเข่าหลวม หรือเข่าทรุด แม้ทำกายภาพบำบัดแล้ว
• ต้องการกลับไปเล่นกีฬาที่มีแรงบิดหรือปะทะ เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล แบดมินตัน
• มีการบาดเจ็บโครงสร้างอื่นร่วมด้วย เช่น หมอนรองเข่าฉีก หรือเอ็นเส้นอื่นขาด เพื่อป้องกันข้อเข่าเสื่อมก่อนวัย
• อายุน้อยและมีกิจกรรมสูง เพื่อคงคุณภาพชีวิตและการใช้งานเข่าในระยะยาว
ดูแลตัวเองหลังผ่าตัดเอ็นไขว้หน้า ควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง?
การดูแลตัวเองหลังการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าอย่างเหมาะสม ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและทำให้การผ่าตัดเอ็นไขว้หน้า พักฟื้นกี่วันนั้นสั้นลงได้ โดยมีแนวทางการปฏิบัติตัวดังนี้
• ควรประคบเย็นรอบเข่าและยกขาสูงกว่าระดับหัวใจ เพื่อลดอาการปวดบวม
• รักษาความสะอาดแผลผ่าตัดและทานยาตามแพทย์สั่ง
• ปฏิบัติตามโปรแกรมกายภาพบำบัดอย่างเคร่งครัด
• ผ่าตัดเอ็นไขว้หน้า กี่วันเดินได้ คำตอบคือประมาณ 1–2 วัน แพทย์จะให้เริ่มหัดเดินโดยใช้ไม้ค้ำยัน พร้อมสวมสนับเข่า จากนั้นจะเดินเร็วขึ้นได้หลังผ่าตัด 3 เดือน และกลับไปเล่นกีฬาได้ใน 6-12 เดือน
ผ่าตัดเอ็นไขว้หน้า วิธีฟื้นฟูความมั่นคงและการทำงานของข้อเข่า
การผ่าตัดเอ็นไขว้หน้า เป็นแนวทางรักษาสำหรับผู้ที่มีภาวะเข่าทรุด เข่าไม่มั่นคงจากการบาดเจ็บ แม้กระบวนการฟื้นฟูจะใช้เวลานาน แต่ด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องและการทำกายภาพบำบัดอย่างเคร่งครัด จะช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อีกครั้ง
หากกำลังมองหาว่าควรผ่าตัดเอ็นไขว้หน้า ที่ไหนดี โรงพยาบาลวิภาวดี มีคลินิกกระดูกและข้อ พร้อมให้บริการดูแลรักษาภาวะบาดเจ็บทางข้อและเอ็นโดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทาง ใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้องแผลเล็กที่แม่นยำ และมีโปรแกรมกายภาพบำบัดเฉพาะบุคคลเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพเข่า ช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปก้าวเดินได้อย่างมั่นใจในทุกกิจกรรม
