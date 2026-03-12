ไอเทมที่มัมหมีต้องมี! ‘คอลเลกชัน RCOST x Butterbear’ สุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะโครงการ หมอออร์โธฯ ชวนก้าว เพื่อ 13 โรงพยาบาล

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนของที่ระลึกคอลเลกชัน
"RCOST x Butterbear" ในงานเดิน-วิ่งการกุศล ภายใต้โครงการ หมอออร์โธฯ ชวนก้าว เพื่อ 13 โรงพยาบาล ที่ได้รังสรรค์ไอเทมลิขสิทธิ์สุดพิเศษขนทัพความสดใสของ ‘น้องเนย’ มาอยู่บนเสื้อผ้าและแอคเซสเซอรี่แบบจัดเต็ม Limited Edition เฉพาะงานนี้เท่านั้น! ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนโครงการ ‘หมอออร์โธฯ ชวนก้าว เพื่อ 13 โรงพยาบาล’ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านกระดูกและข้อทั่วประเทศ ทั้งนี้ ร่วมสั่งซื้อสินค้าได้ที่ https://shop.thai.run/orthorun/
RCOST x Butterbear คอลเลกชันนี้ออกแบบมาให้มิกซ์แอนด์แมตช์สนุก สีสันสดใส มีให้เลือกสะสมหลากหลายสไตล์ ประกอบด้วย
1. เสื้อยืด (T-Shirt) ลายลิขสิทธิ์สุดคิวท์ เนื้อผ้าใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี มีให้เลือก 3 แบบ ราคาตัวละ 690 บาท
- ลาย Butter Melt : น้องเนยกับแพนเค้กแสนอร่อยบนพื้นเสื้อสีดำสุดเท่
- ลาย Let’s be happy : สดใสไปกับท้องฟ้าและสวนดอกไม้
- ลาย Cheer you up! : น้องเนยในชุดสปอร์ตพร้อมส่งพลังใจให้ทุกคน
2. กระเป๋าเป้หูรูด (Goody Bag Butterbear) กระเป๋าเอนกประสงค์ น้ำหนักเบา พกพาสะดวก มีให้เลือก 3 สี คือ
สีชมพู, สีฟ้า และสีครีม ราคาใบละ 290 บาท
3. ผ้าบัฟ (Buff) ไอเทมคู่ใจสำหรับสายสปอร์ต และกิจกรรมกลางแจ้ง มีให้เลือก 2 ลาย ได้แก่ ลาย Tiny & Cute และลาย On vacation ราคาผืนละ 190 บาท
ทุกการสนับสนุนคือพลังสำคัญในการช่วยให้ผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ กลับมาก้าวเดินได้อย่างแข็งแรงอีกครั้ง ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย, Facebook : ไขทุกข้อกับหมอกระดูก และTikTok : ไขทุกข้อกับหมอกระดูก