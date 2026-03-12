“สรพ. – TPQI” ยกระดับบุคลากรสาธารณสุข ทำหน้าที่ “ผู้เยี่ยมสำรวจสถานพยาบาล” ผลักดันเป็นอาชีพมีคุณวุฒิครั้งแรกของประเทศไทย

“สรพ. – TPQI” ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมยกระดับบุคลากรสาธารณสุข ทำหน้าที่ “ผู้เยี่ยมสำรวจสถานพยาบาล” หรือ “ผู้ประเมินระบบงานคุณภาพสถานพยาบาล” เป็นอาชีพที่มีวุฒิวิชาชีพ ได้รับการยอมรับระดับสากล แม้เกษียณอายุ แต่ผ่านเกณฑ์ “ผู้เยี่ยมสำรวจ” สามารถประกอบอาชีพมีคุณวุฒิ ได้รับการยอมรับ ปัจจุบันมีผู้เยี่ยมสำรวจของ สรพ.ราว 200 คน ประเมินต่ออายุตลอด เพื่ออัปเดตความรู้ พร้อมเปิดสมัครใหม่ทุกปี
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 11 มี.ค.2569 ที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) หรือ สคช. (TPQI) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ หรือ MOU เรื่องการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ในระบบรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมี พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการ สรพ. และ น.ส.จุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมลงนาม เพื่อยกระดับบุคลากรในระบบรับรองคุณภาพสถานพยาบาลด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อนำไปสู่การรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ เทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการ สรพ. กล่าวถึงที่มาของ MOU ครั้งนี้ ว่า “ ผู้เยี่ยมสำรวจ หรือผู้ประเมินระบบงานคุณภาพสถานพยาบาล” ของ สรพ. ปัจจุบันมีประมาณ 200 คน ทั้งหมดผ่านการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ผ่านการรับรองจาก International Society for Quality in Health Care External Evaluation Association (ISQua EEA) โดยบุคคลกลุ่มนี้มีหลากหลายวิชาชีพ และมีงานประจำอยู่แล้ว การมาทำหน้าที่เยี่ยมสำรวจจึงเป็นงานพาสไทม์ แต่มีคนจำนวนมากที่เริ่มเกษียณอายุราชการ จึงอยากให้การเยี่ยมสำรวจ เป็นอาชีพ ที่สามารถทำงานและยืนได้ในสังคม
ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการ MOU ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่มีหน้าที่ในการให้คุณวุฒิของอาชีพ และการจะกำหนดคุณวุฒิต้องมีหลักสูตรชัดเจน มีการพัฒนาและระดับของ Career Path หรือความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน อีกทั้ง ต้องมีการมอนิเตอร์ติดตามการทำงานของอาชีพ ซึ่งในส่วน “ผู้เยี่ยมสำรวจสถานพยาบาล” หรือ “ผู้ประเมินระบบงานคุณภาพสถานพยาบาล” ครบองค์ประกอบเหล่านี้ และในอนาคตจะเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับครั้งแรกของประเทศไทย
“ต้องขอบคุณสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เอื้อมมือมาโอบกอดคุณค่าของคนทำงาน แน่นอนว่า บุคลากรสาธารณสุข มีอาชีพ เป็นแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ และอีกหลากหลาย แต่อีกหนึ่งที่เรามีกระบวนการรับรองคุณภาพ โดย “ผู้เยี่ยมสำรวจ” เป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการสำรวจประเมินคุณภาพของสถานพยาบาลตามหลักเกณฑ์สากล หากพวกเขาเกษียณอายุไปแล้ว การเยี่ยมสำรวจ ยังจัดเป็น “อาชีพ” หรือไม่ เพื่อให้พวกเขา รู้สึกมีคุณค่าในการทำงาน และได้รับการยอมรับในสังคม ความร่วมมือครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก” ผู้อำนวยการ สรพ.กล่าว
พญ.ปิยวรรณ กล่าวอีกว่า สรพ. มุ่งเน้นการขับเคลื่อนใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1.การยกระดับมาตรฐานผู้เยี่ยมสำรวจสู่สากล: สรพ. จะร่วมกับ สคช. ในการพัฒนาหลักสูตรผู้เยี่ยมสำรวจ (Surveyor) ซึ่งได้รับการรับรองจาก ISQua EEA ให้เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพและกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) 2. การสร้างระบบการรับรองสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขที่แท้จริง เราจะร่วมกันวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการรับรองสมรรถนะที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพ และ 3. การบูรณาการทรัพยากรและองค์ความรู้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรสาธารณสุขไทยอย่างเป็นระบบ
ด้าน น.ส.จุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง กับบุคลากรที่ สรพ.ให้การดูแล โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะทำหน้าที่เรื่องให้บุคคลมีวุฒิ โดยบุคลากรที่เยี่ยมสำรวจ อาจมีวุฒิศึกษาทางการแพทย์ แต่เราจะมีอีกวุฒิหนึ่งในการทำงานร่วมกับ สรพ. คือ ผู้เยี่ยมสำรวจ หรือผู้ประเมินระบบคุณภาพของสรพ. เมื่อมีวุฒิแล้ว ยังสามารถไต่ระดับขึ้นไป เพื่อต่อยอดไปได้เรื่อยๆ
น.ส.จุลลดา กล่าวว่า พร้อมสนับสนุนให้หลักสูตรการพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจหรือผู้ประเมินระบบคุณภาพสถานพยาบาลของ สรพ. ที่ได้รับรองจาก (Surveyor Training Programmes) จาก ISQua EEA ผลักดันให้เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องและได้การรับรองตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ พร้อมขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาและทบทวนมาตรฐานอาชีพที่เกี่ยวข้องร่วมกับ สรพ เพื่อให้เกิดการยกระดับบุคลากรในอาชีพที่เกี่ยวข้องในกระบวนการประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาลอย่างเป็นระบบและครบวงจร ที่ได้การยอมรับในระดับสากลต่อไป
“จากหารือร่วมกับ สรพ. ทราบว่า กำลังจะส่งเสริมผู้ที่เกษียณอายุไปแล้วให้กลับมาทำงานอีกครั้ง ซึ่งตรงกับความตั้งใจของสถาบันฯ เพราะกลุ่มคนเหล่านี้มีศักยภาพ ต้องขอบคุณ สรพ. ที่เห็นคุณค่านี้ ดังนั้น เราจะตั้งใจทำงานนี้ให้ไปสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน” น.ส.จุลลดา กล่าว
ด้าน พญ.ปิยวรรณ กล่าวทิ้งท้ายว่า ปัจจุบันผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็น ผู้เยี่ยมสำรวจ สามารถสมัครมาได้ที่เว็บไซต์ สรพ. จะเปิดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์การผ่านการเรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจระบบคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งคนหนึ่งใช้เวลาประมาณ 2 ปีกว่าจะได้ขึ้นทะเบียนเป็น “ผู้เยี่ยมสำรวจ” ของสรพ. ส่วน ผู้เยี่ยมสำรวจ กลุ่มเดิมก็ต้องมีการต่ออายุ เพื่อทบทวน อัปเดตความรู้ตลอด หากไม่ผ่านก็ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้เยี่ยมสำรวจได้ ทั้งหมดเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล