สุดปลื้ม! ประเทศไทยสร้างประวัติศาสตร์ ผ่านเข้ารอบแรกเสนอตัวเจ้าภาพ WorldPride 2030

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้สร้างประวัติศาสตร์ ด้วยการผ่านเข้ารอบแรกการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ WorldPride 2030 ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นก้าวย่างสำคัญบนเวทีโลก เมื่อประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้ผ่านเข้าสู่รอบแรกในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน WorldPride 2030 โดยเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกขั้นสุดท้ายร่วมกับเมืองระดับโลกอย่าง บาร์เซโลนา ประเทศสเปน และลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ทั้งนี้ การเสนอตัวเข้าแข่งขันเป็นเจ้าภาพที่น่าตื่นเต้นนี้เกิดขึ้นระหว่างการประชุม World Conference and Annual Meeting 2026 ของ InterPride ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2569 โดยมีตัวแทนจากเครือข่ายความหลากหลายทางเพศทั่วโลกเข้าร่วมอย่างคับคั่ง ความพร้อมและพลังจากภาคประชาสังคม คาดการณ์ว่าผลการโหวตจะเปิดเผยได้ในเดือนมกราคม 2571 โดยความสำเร็จในขั้นต้นนี้เกิดจากการขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย นำโดย Bangkok Pride ,มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ (FOR-SOGI) ,เครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน(ThaiTGA) , เครือข่ายผู้จัดงานพรายประเทศไทย (Thai Pride Network)
วาดดาว - อรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน “Bangkok Pride Festival” (บางกอกไพรด์ เฟสติวัล) , “วันสมรสเท่าเทียม” (Marriage Equality Day) และ“วาเลนไทน์ วาเลนฐาน – มรดกแห่งรักเหนือกาลเวลา” (Valentine Valen Than : Heritage of Love) เปิดเผยในฐานะผู้นำการขับเคลื่อนว่า “เมื่อเห็นคู่แข่งอย่างลอนดอนและบาร์เซโลนา ก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้พิสูจน์ศักยภาพของประเทศไทยกับเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก นี่ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทย จะเป็นประเทศแรกที่เปิดประตูสู่เอเชีย และสร้างความร่วมมือสิทธิความหลากหลายทางเพศในระดับโลก รวมถึงผลักดันประเด็นทางเศรษฐกิจที่จะตามมาจากการเป็นเจ้าภาพงานระดับนี้"
จันทร์จิรา บุญประเสริฐ ตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ (FOR-SOGI) กล่าวเน้นย้ำถึงรากฐานทางกฎหมายและความเข้มแข็งของเครือข่ายว่า “นี่คือชัยชนะก้าวแรกที่สำคัญ และเราเชื่อมั่นว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยม เนื่องจากประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมาก จากการที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมประกาศใช้แล้ว รวมถึงการสร้างเครือข่ายการจัดงานไพรด์ที่เข้มแข็งไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ”
ขณะที่ รตี แต้สมบัติ ตัวแทนจากเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน(ThaiTGA) กล่าวให้เห็นถึงประเด็นความท้าทายและการยกระดับสิทธิเพศสภาพบุคคลว่า “สิ่งที่ท้าทายที่สุดคือการสื่อสารถึงความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับบุคคลข้ามเพศ (Transgender), นอนไบนารี่ (Non-binary) และอินเตอร์เซ็กซ์ (Intersex) จากทั่วโลก ซึ่งขณะนี้เรากำลังเร่งผลักดัน (ร่าง)พรบ.รับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพฯ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและยอมรับในตัวตนของทุกคนอย่างแท้จริง”
อย่างไรก็ตาม ก้าวต่อไปสู่ปี 2030 การผ่านเข้ารอบแรกของประเทศไทยครั้งนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพิสูจน์ความพร้อมในทุกมิติ ทั้งด้านสิทธิมนุษยชน โครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย หากประเทศไทยได้รับเลือก จะถือเป็นการจัด WorldPride ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นทั้งด้านเศรษฐกิจและการรับรู้เรื่องความหลากหลายในระดับสากลอย่างยั่งยืน