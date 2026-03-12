อว. ชูพลัง AI พลิกโฉมการศึกษาแพทย์ไทยสู่เวทีโลก – “นพ.รุ่งเรือง” ร่วมบรรยายเวทีฉลองความสำเร็จแพลตฟอร์ม MDCU MedUMORE คลังความรู้การแพทย์ดิจิทัลระดับโลก

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และรักษาราชการแทน เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และผู้แทนปลัดกระทรวง อว. เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “Standardizing the Future: AI & Global Recognition — มาตรฐานสู่อนาคต เมื่อปัญญาประดิษฐ์พลิกโฉมการศึกษาแพทย์ไทย” ในโอกาสเฉลิมฉลองความสำเร็จของแพลตฟอร์ม MDCU MedUMORE ที่พัฒนาโดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ สภากาชาดไทย เพื่อยกระดับการเรียนรู้ทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ภายใต้แนวคิดสำคัญ “องค์ความรู้ทางการแพทย์ต้องเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา และสำหรับทุกคน”
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนร่วมเสวนา ได้แก่ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) พล.อ.อ. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีวิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อประชาชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula XL) รศ.ดร.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ รองคณบดีด้านนวัตกรรมแนวบูรณาการและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล ผู้ช่วยคณบดีด้านการบริการวิชาการและการศึกษานานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นพ.รุ่งเรืองกล่าวว่า ปัจจุบัน AI กำลังก้าวขึ้นมาเป็นกลไกสำคัญของระบบสาธารณสุขโลก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ การวินิจฉัยโรค และการสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์ โดยย้ำว่า “AI ไม่ได้มาแทนแพทย์ แต่จะช่วยให้แพทย์ดูแลผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น” ขณะที่หัวใจของการแพทย์ยังคงอยู่ที่ความเมตตา ความเข้าใจ และจริยธรรมในวิชาชีพ อีกทั้ง แพลตฟอร์ม MDCU MedUMORE ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมการเรียนรู้ทางการแพทย์ที่โดดเด่นของประเทศไทย และกำลังก้าวขึ้นสู่การเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำระดับโลก ที่ช่วยเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางการแพทย์ เทคโนโลยี และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเข้าด้วยกันอย่างไร้ขีดจำกัด
โอกาสนี้ยังได้สะท้อนบทบาทของกระทรวง อว. ในการขับเคลื่อนการใช้ AI ผ่านนโยบาย “อว. FOR AI” แผนปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ ที่มุ่งเน้นในหลากหลายมิติ ได้แก่ การพัฒนากำลังคนด้าน AI การส่งเสริมความรู้และทักษะ AI การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อยกระดับระบบสุขภาพไทยและผลักดันประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และองค์ความรู้ทางการแพทย์ดิจิทัลของภูมิภาค
ด้าน ศ. พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ รองคณบดีด้านการบริการวิชาการและการศึกษานานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า MDCU MedUMORE ได้ก้าวขึ้นเป็นแพลตฟอร์มคลังความรู้ทางการแพทย์ดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยในโอกาสนี้ยังเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จสำคัญของแพลตฟอร์ม ทั้งการได้รับรางวัลระดับโลก และการมีผู้ใช้งานสะสมทะลุ 5 ล้านคน สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของประเทศไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนรู้ทางการแพทย์ที่สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้อย่างกว้างขวาง
ภายในงานยังมีการนำเสนอ The Intelligence Showcase โดย ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทรทิพย์ ผู้ช่วยคณบดีด้านการบริการวิชาการและการศึกษานานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้นำเสนอศักยภาพของแพลตฟอร์ม MDCU MedUMORE ในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้กับระบบการเรียนรู้ทางการแพทย์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างมาตรฐานใหม่ของการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
ทั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้แสดงความชื่นชมต่อความสำเร็จของแพลตฟอร์ม MDCU MedUMORE ซึ่งสะท้อนศักยภาพของสถาบันการศึกษาไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งย้ำว่ากระทรวง อว. จะยังคงสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์ของภูมิภาค
นพ.รุ่งเรืองกล่าวทิ้งท้ายว่า “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการใช้ปัญญาประดิษฐ์ ผ่านการวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนากำลังคน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และความยั่งยืนของการแพทย์และระบบสาธารณสุขไทยในระยะยาว”