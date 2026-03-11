“พันธุ์เพิ่มศักดิ์” เผยกระทรวง อว.ร่วมกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยกระดับ “ธรรมาภิบาล” เตรียมคลอดร่างแนวปฏิบัติใหม่สร้างมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาโปร่งใส ตรวจสอบได้

“พันธุ์เพิ่มศักดิ์” เผยกระทรวง อว.ร่วมกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยกระดับ “ธรรมาภิบาล” เตรียมคลอดร่างแนวปฏิบัติใหม่สร้างมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาโปร่งใส ตรวจสอบได้พร้อมเปิดอบรม สบส. รุ่นที่ 8 ระดมนายก - กรรมการสภาฯ ผู้บริหารสถาบันอุดมฯ ร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้กลับมาได้รับความไว้วางใจจากสังคม
เมื่อวันที่ 11 มี.ค.69 ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานใน “พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณภาพกรรมการสภาสถาบัน อุดมศึกษาและผู้บริหารระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษารุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2569 (สบส.รุ่นที่ 8)” โดยมี น.ส.จารุรินทร์ ภู่ระย้า หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. นายกสภา อุปนายกสภา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร อว. และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วม ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมได้เห็นเหตุการณ์และข่าวคราวเกี่ยวกับการบริหารงานของสภาสถาบันอุดมศึกษา อธิการบดี ตลอดจนผู้บริหารระดับต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปรากฏต่อสาธารณะอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนากำลังคนของประเทศ ซึ่งภารกิจในการกำกับดูแลและบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล คือเรื่องที่กระทรวง อว. ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ผู้บริหารระดับสูงต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรและนิสิตนักศึกษา เพื่อสร้างให้เกิดธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
“เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเชิงรุกและอุดช่องโหว่ดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวง อว.ร่วมกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พ.ศ. ... เพื่อใช้เป็นเข็มทิศตอกย้ำให้ทุกสถาบันต้องบริหารงานโดยยึดหลักสากล ทั้งเรื่องความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ความรับผิดชอบ การกระจายอำนาจ และหลักนิติธรรม” รองปลัดกระทรวง อว. กล่าวและว่า
สำหรับการอบรมหลักสูตร สบส.ครั้งนี้ กระทรวง อว.มุ่งหวังให้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารสถาบันต่างๆ เพื่อนำข้อคิดเห็นไปประยุกต์ใช้ ยกระดับการบริหารจัดการภายในรั้วมหาวิทยาลัยให้กลับมาได้รับความไว้วางใจจากสังคม และผลักดันให้อุดมศึกษาไทยก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
ด้าน น.ส.จารุรินทร์ กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดีและยกระดับธรรมาภิบาลตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 อันจะนำไปสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-inventing University) รูปแบบการอบรมประกอบด้วยภาคบรรยายในประเทศและศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐออสเตรีย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 49 ท่าน ประกอบด้วยนายกสภาฯ กรรมการสภาฯ และผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถาบันอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพต่อไป