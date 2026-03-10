xs
ร้อนนี้ต้องระวัง! อย่าปล่อยให้ร่างกาย “ฮีทสโตรก” จนสายเกินแก้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พญ.มนทารว์ มหาวงค์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์ฉุกเฉิน กล่าวว่า ฮีทสโตรก เป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนในร่างกายได้ จนทำให้ร่างกายเกิดอุณหภูมิที่สูงขึ้น หากปล่อยทิ้งไว้ไม่สามารถระบายความร้อนได้ภายใน 2 ชั่วโมง อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อหัวใจ สมอง และกล้ามเนื้อ ทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

5 กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

• ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก

• ผู้ที่มีโรคประจำตัว

• ประชาชนทั่วไปและผู้ป่วยระยะพักฟื้น

• ผู้ที่ออกกำลังกายหรือใช้กำลังเป็นเวลานาน

• ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ

เพราะสุขภาพรอไม่ได้ แพทย์แนะนำให้รักษาสมดุลน้ำในร่างกายอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงแสงแดดจัด และสวมใส่เสื้อผ้าที่โปร่งสบาย หากเกิดเหตุฉุกเฉิน รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อสมองและอวัยวะสำคัญอื่น ๆ ของร่างกาย

ศูนย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหัวเฉียว มุ่งมั่นให้การดูแลด้วยคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุด พร้อมด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พยาบาล และรถกู้ชีพ Mobile ICU ที่พร้อมเคลื่อนที่ไปหาคุณในทุกสถานการณ์วิกฤตตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย รวมถึงการนำระบบสารสนเทศ HIS “TrakCare” มาบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และปลอดภัยตามมาตรฐานโรงพยาบาลชั้นนำ อีกทั้งพัฒนาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภครองรับการบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบาย และอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล