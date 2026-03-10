ร้อนนี้ต้องระวัง! อย่าปล่อยให้ร่างกาย “ฮีทสโตรก” จนสายเกินแก้

พญ.มนทารว์ มหาวงค์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์ฉุกเฉิน กล่าวว่า ฮีทสโตรก เป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนในร่างกายได้ จนทำให้ร่างกายเกิดอุณหภูมิที่สูงขึ้น หากปล่อยทิ้งไว้ไม่สามารถระบายความร้อนได้ภายใน 2 ชั่วโมง อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อหัวใจ สมอง และกล้ามเนื้อ ทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้
5 กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
• ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก
• ผู้ที่มีโรคประจำตัว
• ประชาชนทั่วไปและผู้ป่วยระยะพักฟื้น
• ผู้ที่ออกกำลังกายหรือใช้กำลังเป็นเวลานาน
• ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ
เพราะสุขภาพรอไม่ได้ แพทย์แนะนำให้รักษาสมดุลน้ำในร่างกายอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงแสงแดดจัด และสวมใส่เสื้อผ้าที่โปร่งสบาย หากเกิดเหตุฉุกเฉิน รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อสมองและอวัยวะสำคัญอื่น ๆ ของร่างกาย
ศูนย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหัวเฉียว มุ่งมั่นให้การดูแลด้วยคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุด พร้อมด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พยาบาล และรถกู้ชีพ Mobile ICU ที่พร้อมเคลื่อนที่ไปหาคุณในทุกสถานการณ์วิกฤตตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย รวมถึงการนำระบบสารสนเทศ HIS “TrakCare” มาบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และปลอดภัยตามมาตรฐานโรงพยาบาลชั้นนำ อีกทั้งพัฒนาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภครองรับการบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบาย และอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล