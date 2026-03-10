วศ. จัดประชุมวิชาการ “ยกระดับมาตรฐานกำลังคนด้านการควบคุมและบำบัดคุณภาพน้ำของประเทศ”ด้วยการรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การยกระดับมาตรฐานกำลังคนด้านการควบคุมและบำบัดคุณภาพน้ำของประเทศ ด้วยการรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พจมาน ท่าจีน รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ระบบการรับรองความสามารถบุคลากรตาม ISO/IEC 17024 : เครื่องมือยกระดับความเชื่อมั่นบุคลากร” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาระบบการรับรองความสามารถบุคลากรของประเทศ ณ ห้อง Eternity Daylight Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ดร.พจมาน ท่าจีน รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ปัจจุบันการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นประเด็นสำคัญของประเทศ ท่ามกลางความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดด้านมาตรฐานที่เข้มงวดมากขึ้น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรจึงเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบวิทยาศาสตร์และการทดสอบของประเทศ โดยการรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 ถือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ สร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการตรวจสอบ วิเคราะห์ และทดสอบของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีสากล
ด้าน นางสาวปัทมา นพรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางการรับรองความสามารถบุคลากรด้านการควบคุมและบำบัดคุณภาพน้ำให้มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะช่วยสะท้อนศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งภายในงานมีการบรรยายและการอภิปรายจากผู้เชี่ยวชาญหลายภาคส่วน อาทิ การบรรยายหัวข้อ “ยกระดับสมรรถนะบุคลากรด้านการควบคุมและบำบัดคุณภาพน้ำ: รากฐานความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และเศรษฐกิจของประเทศ” โดยผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ รวมถึงการอภิปรายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 และการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบการรับรองบุคลากรด้านการควบคุมและบำบัดคุณภาพน้ำของประเทศให้มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
ทั้งนี้ การรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 เป็นกระบวนการสำคัญในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยช่วยสร้างระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากรที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม และได้รับการยอมรับในระดับสากล อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการทดสอบและการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของไทยในระดับนานาชาติ