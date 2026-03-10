Design Your L.I.F.E.” UTCC MBA Forum ปีที่ 2 เปิดเวทีผู้นำธุรกิจยุค AI

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงาน UTCC MBA Forum 2026 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ผู้ประกอบการ และคนทำงานที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจ ผ่านเวทีเสวนากับผู้บริหารระดับประเทศที่มาถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากโลกธุรกิจ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Lead Beyond AI: Designing Your Life in a Disrupted World” ซึ่งสะท้อนความท้าทายของโลกยุคใหม่ เมื่อเทคโนโลยี โดยเฉพาะ AI กำลังเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและการทำงานอย่างรวดเร็ว
ดร.อารดา มหามิตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “ปีนี้ UTCC MBA Forum ออกแบบมาเป็น Series เพื่อเปิดให้นักศึกษา MBA ผู้ประกอบการ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้บริหารระดับประเทศ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่มีคุณค่าอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี”
“สิ่งที่ทำให้ MBA ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแตกต่าง คือ พลังของเครือข่ายธุรกิจ เราเชื่อว่าการเรียน MBA ไม่ใช่เพียงการเรียนความรู้ แต่คือการได้เชื่อมต่อกับผู้ประกอบการ ผู้นำองค์กร และเพื่อนร่วมรุ่นที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางธุรกิจได้จริง”
ดร.อารดา กล่าวเพิ่มเติมว่า เครือข่ายถือเป็นทุนสำคัญของนักธุรกิจในยุคปัจจุบันโลกธุรกิจวันนี้ไม่ได้ถามเพียงว่าคุณรู้อะไร แต่ถามว่า คุณเชื่อมต่อกับใคร และสามารถสร้างโอกาสอะไรได้บ้าง UTCC จึงเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา MBA ได้พบ CEO ตัวจริง เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงานและธุรกิจได้จริง และสร้างเครือข่ายธุรกิจที่มีพลัง
ด้าน คุณกฤชวัฒน์ วรวานิช กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะวิทยากรรับเชิญ ได้แบ่งปันแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับ Mindset ของผู้ประกอบการในยุคที่การแข่งขันสูงและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว “ในโลกธุรกิจ ความเร็วเป็นสิ่งสำคัญมาก ผู้นำต้องคิดเร็ว ตัดสินใจเร็ว และกล้าลงมือทำ เพราะโอกาสทางธุรกิจไม่ได้รอใคร” พร้อมย้ำว่า การตั้งเป้าหมายต้องท้าทายตัวเองเสมอ “เป้าหมายที่ท้าทายจะผลักดันให้ทีมและองค์กรก้าวไปข้างหน้าเร็วขึ้น”
ขณะที่ ผศ.ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงความสำคัญของ AI ที่กำลังเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญของโลกธุรกิจ “AI ไม่ใช่แค่เทคโนโลยี แต่กำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร”
ผศ.ดร.ภูษิต กล่าวว่า “ผู้นำธุรกิจในอนาคตจำเป็นต้องเข้าใจเทคโนโลยีและสามารถนำ AI มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้ ผู้นำยุคใหม่ต้องมีทั้งความเข้าใจธุรกิจและความเข้าใจเทคโนโลยี เพราะองค์กรที่สามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะมีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมาก”
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยนักศึกษา MBA ผู้ประกอบการ และคนทำงานรุ่นใหม่ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด สร้างแรงบันดาลใจ และขยายเครือข่ายธุรกิจร่วมกัน UTCC MBA Forum Series จึงเป็นมากกว่างานเสวนา แต่เป็นเวทีที่เชื่อมโลกการศึกษาเข้ากับโลกธุรกิจจริง พร้อมสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมั่นใจ และสะท้อนแนวคิดสำคัญของหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่า “ไม่ว่าคุณจะจบปริญญาตรีสาขาอะไรมา หากอยากเติบโตในโลกธุรกิจจริง MBA ต้องที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” เพื่อร่วม Design Your LIFE และสร้างอนาคตธุรกิจของคุณไปพร้อมกับเครือข่ายนักธุรกิจตัวจริง
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรและกิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ที่ https://gs.utcc.ac.th