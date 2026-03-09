มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จับมืออุตสาหกรรมระดับโลก เปิด “MISUMI Learning Center” และแพลตฟอร์ม Engineering Tomorrow Park เดินหน้าสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้วิศวกรรม เชื่อมมหาวิทยาลัย–อุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2569 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานครบรอบ 60 ปีของภาควิชา พร้อมจัดพิธีแถลงข่าวเปิดตัว MISUMI Learning Center และเปิดตัวแพลตฟอร์มความร่วมมืออุตสาหกรรม Engineering Tomorrow Park โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมแถลงข่าว เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการศึกษาและการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมร่วมกับภาคอุตสาหกรรมระดับโลก
กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วยการเปิดตัว MISUMI Learning Center และแพลตฟอร์มความร่วมมืออุตสาหกรรม Engineering Tomorrow Park ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงการศึกษา งานวิจัย และภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายในการยกระดับการผลิตกำลังคนวิศวกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในระดับโลก
ภายในงานมีผู้บริหารจากบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำเข้าร่วมจำนวนมาก ประกอบด้วย
AAF International (Thailand)
AM Acoustics
AutoAlliance (Thailand)
Azbil Thailand
Camfil (Thailand)
Comfort Chill Synergy
Daikin Industries (Thailand)
Delta Electronics (Thailand)
Denso Sales (Thailand)
ECAM LaSalle (France)
Kriengyut Engineering
Mektec Manufacturing Corporation (Thailand)
MISUMI (Thailand)
Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand)
PI R Group
Proud Technovation
PTT Exploration and Production (PTTEP)
Q&E International
Rockwell Automation Thailand
Siam Daikin Sales
Siam Syndicate Technology
Siemens Limited
Siriraj Hospital
SKF (Thailand)
SMC (Thailand)
Taikisha (Thailand)
TruWater (Thailand)
Western Digital (Thailand)
ที่ร่วมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัย และการสร้างกำลังคนด้านวิศวกรรมของประเทศ
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานคือการเปิดตัว MISUMI Learning Center ซึ่งจัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและบริษัท MISUMI เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ระบบเครื่องกล และการออกแบบทางวิศวกรรม โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่ที่นิสิตสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีจริงจากภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งใช้เป็นฐานในการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม และการทำโครงงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในอนาคต
นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการเปิดตัว Engineering Tomorrow Park ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้แบบใหม่ที่ผสานการศึกษา เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ทดลองนวัตกรรม การพัฒนาทักษะวิศวกรรม และการสร้างกำลังคนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของงาน คือพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนิสิตที่ผ่านการอบรมด้าน Soft Skills ภายใต้โครงการ KU-Mech X ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรรุ่นใหม่ที่ดำเนินการร่วมกับบริษัทชั้นนำ ได้แก่ Delta Electronics, Daikin, Denso และ MinebeaMitsumi โดยบริษัทพันธมิตรได้ร่วมออกแบบหลักสูตร ถ่ายทอดประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรมจริง และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในองค์กรระดับโลก
พร้อมกันนี้ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลยังได้มอบประกาศนียบัตรแสดงความขอบคุณแก่ 28 บริษัทและองค์กรพันธมิตร ที่ร่วมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัย และกิจกรรมของภาควิชาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือเชิงลึกระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมในการร่วมกันพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมของประเทศ
การจัดงานในครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอุตสาหกรรม ผ่านการสร้างความร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่
ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น แพลตฟอร์มการเรียนรู้ร่วมกับอุตสาหกรรม (Industry-Integrated University Platform) ซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพกำลังคนด้านวิศวกรรมของประเทศไทย และสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงมหาวิทยาลัย อุตสาหกรรม และนวัตกรรมเข้าด้วยกันอย่างยั่งยืน