ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร ป.เอก “สหวิทยาการ” ปีการศึกษา 2569 รับเพียง 10 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยวิทยาลัยสหวิทยาการ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2569 เรียนที่ท่าพระจันทร์ รับจำนวนจำกัดเพียง 10 คน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 1 กรกฎาคม 2569
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยวิทยาลัยสหวิทยาการ ประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาวิชาสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2569 โดยจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร เปิดรับผู้สนใจเข้าศึกษาจำนวน 10 คน
สำหรับการรับสมัครแบ่งออกเป็น 2 แผนการศึกษา ได้แก่ แผน 1.1 ซึ่งเป็นการทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว และแผน 2.1 ที่ต้องศึกษารายวิชาควบคู่กับการทำวิทยานิพนธ์ ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือมีคุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้สมัครได้ เช่น มีผลงานทางวิชาการที่สามารถต่อยอดสู่ระดับปริญญาเอก หรือมีประสบการณ์วิชาการหรือวิชาชีพระดับสูงที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย
นอกจากนี้ ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TU-GET, TOEFL หรือ IELTS ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี และต้องจัดทำข้อเสนอเค้าโครงวิจัย (Research Proposal) ในลักษณะสหวิทยาการ ความยาวประมาณ 10–15 หน้า เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก
กระบวนการคัดเลือกจะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร ผลคะแนนภาษาอังกฤษ เค้าโครงงานวิจัย และการสอบสัมภาษณ์ โดยกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 และสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 14–15 กรกฎาคม 2569 ผ่านระบบออนไลน์ ก่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 20 กรกฎาคม 2569
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยสหวิทยาการ และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาไทยอยู่ที่ประมาณภาคการศึกษาละ 73,000 บาท รวมตลอดหลักสูตรประมาณ 438,000 บาท ขณะที่นักศึกษาต่างชาติอยู่ที่ประมาณภาคการศึกษาละ 86,000 บาท รวมตลอดหลักสูตรประมาณ 516,000 บาท