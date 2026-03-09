xs
รพ.รามาฯ ชูเทคนิค Cognitive Behavioral Therapy (CBT) ปรับความคิด พิชิตโรคอ้วนอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันโรคอ้วนโลก (World Obesity Day) ภายใต้ธีมระดับสากล “8 Billion Reasons to Act on Obesity” เพื่อสร้างความตระหนักรู้และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนอย่างเป็นรูปธรรม

ศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยว่า “รามาธิบดีให้ความสำคัญสูงสุดกับการจัดการโรคอ้วนอย่างครบวงจร โดยเริ่มจากภายในองค์กร คือการดูแลสุขภาพบุคลากรให้มีดัชนีมวลกายและรอบเอวที่เหมาะสม เพื่อเป็นต้นแบบด้านสุขภาพที่ดีแก่สังคม การแก้ปัญหาโรคอ้วนไม่ใช่เพียงเรื่องส่วนบุคคล แต่เป็นพันธกิจระดับองค์กรที่ต้องสนับสนุนทุกมิติ”

ภายในงานมีการเสวนาเจาะลึกเทคนิคการลดน้ำหนักที่ยั่งยืน โดย รศ. ดร. นพ.วรุตม์ อุ่นจิตสกุล จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในหัวข้อ “เข้าใจ แต่ไปไม่ถึงเป้าหมาย ปรับเปลี่ยนได้ด้วย Cognitive Behavioral Therapy (CBT)” ระบุว่า “หัวใจสำคัญของการลดน้ำหนักที่สำเร็จคือการ ‘ปรับความคิด’ เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม การใช้ CBT จะช่วยให้เข้าใจกลไกทางจิตวิทยาที่ขัดขวางเป้าหมาย และสร้างทักษะการจัดการตนเองให้ก้าวข้ามอุปสรรคได้อย่างถาวร”

ด้าน ผศ. พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร ประธานคณะกรรมการป้องกันและจัดการโรคอ้วนแบบครบวงจรฯ กล่าวเสริมถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่า “โรคอ้วนเป็นภัยเงียบที่เป็นบ่อเกิดของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มากมาย ปัจจุบันแนวทางการรักษาไม่ได้หยุดอยู่แค่การควบคุมอาหารหรือสั่งให้ลดน้ำหนักเท่านั้น แต่เรามุ่งเน้นการดูแลที่ลงลึกถึงระดับต้นตอของปัญหา เพื่อวางแผนการจัดการโรคอ้วนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับแต่ละบุคคล”

นอกจากนี้ งานสร้างเสริมสุขภาพ ยังได้แนะนำ คลินิกสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Clinic) ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และให้คำปรึกษาด้านโภชนาการและการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล สอดคล้องกับแนวทาง กฎบัตรอ๊อตตาวา (Ottawa Charter) ในการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และปรับระบบบริการสุขภาพที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมเป็นส่วนหนึ่งใน 8 พันล้านเหตุผลที่จะขับเคลื่อนให้สังคมไทยและโลกใบนี้ ปลอดภัยจากภัยเงียบของโรคอ้วนอย่างยั่งยืน
















