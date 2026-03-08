"อ.ปานเทพ-หมอธีระวัฒน์" เชิฐฟังแถลงข่าวสำคัญ ณ บ้านพระอาทิตย์ 12 มี.ค.นี้

อ.ปานเทพ และหมอธีระวัฒน์ ขอเชิญผู้สื่อข่าวรับฟังการแถลงข่าวสำคัญในวันพฤหัสที่ 12 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. ณ บ้านพระอาทิตย์
ตามที่สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ได้สร้างความขัดแย้งในระบบการเงิน เศรษฐกิจ และการทหารทั่วโลก อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาพยานหลักฐานที่ปรากฏในช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้ได้ทราบว่าโรคระบาดที่เกิดจากไวรัสที่มนุษยสร้างขึ้นในห้องแลปนั้นได้มีอยู่จริง และเป็นไปเพื่อดูดความมั่งคั่งของทั่วโลกไปซื้อยาหรือวัคซีนอันนำไปสู่การตรึงไว้ซึ่งคุณค่าของสกุลเงินมหาอำนาจบางประเทศ มนุษยชาติยังคงมีความเสี่ยงจากสงครามโรคจากไวรัสหลายชนิดในสงครามโลกที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในวันข้างหน้าได้
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์บูรณาการและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งนำโดยประธานศูนย์ คือ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา และวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต โดย อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดี ได้ทำการศึกษาติดตามผลภายหลังจากการเกิดโรคระบาดจากไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างประชากรไทยจำนวน 1,777 คน ทั้งการตรวจเลือดและสแกนสมอง พบเรื่องที่มีความสำคัญต่อสุขภาพและชีวิตคนไทย โดยเฉพาะอย่างยื่งที่ประชาชนคนไทยควรต้องได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวนี้
จึงขอเรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชน รับฟังการแถลงข่าวในหัวข้อ “การค้นพบครั้งสำคัญ ของกลุ่มตัวอย่างประชากรไทย 1,777 คน หลังจากโรคระบาดโควิด-19 ครั้งแรก สุขภาพคนไทยเปลี่ยนไปหรือไม่” นำโดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์บูรณาการและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยรังสิต และอ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. ที่ มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน บ้านพระอาทิตย์
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
ประธานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์บูรณาการและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยรังสิต
อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
