เมืองจันทบุรี เสน่ห์เมืองดีที่ต้องลองมา

เมื่อยามที่นึกถึงภาคตะวันออกของไทย เมืองจันทบุรี เป็นจังหวัดแรกที่ต้องนึกถึงก่อนเสมอ แต่ทำไมกลายเป็นเมืองรอง ของการท่องเที่ยวภาคตะวันออกไปได้นะ นึกแปลกใจและตั้งคำถามอยู่ ธรรมชาติและเสน่ห์เมืองจันทบุรี มีประวัติศาสตร์เล่าขานมายาวนานไม่แพ้จังหวัดใดใดเลย
วันนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดกิจกรรม FAM Trip ภาคตะวันออก ภายใต้แนวคิด “เทศกาลเมือง (ต้อง) รอง" เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม และผลักดันศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของเมืองรองในภาคตะวันออก โดยพาสื่อมวลชน Infuencer รวมถึงผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยว ด้านต่าง ๆ เดินทางไป ท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ของจันทบุรี ผ่านเส้นทางต่าง ๆ ที่สะท้อนเอกลักษณ์ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชุมชน และธรรมชาติที่สวยงามของภาคตะวันออก โดยมี นางสาววนิดา พันธ์สอาด รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำทีมท่องเที่ยวในครั้งนี้
นัดหมายกันแบบเช้าตรู่ของวันแรก จากเส้นทางวิภาวดีสู่จันทบุรี เชคอินกับ สถานที่อันเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำของคนไทย กับ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองของชาวจันทบุรีที่รักและศรัทธามายาวนาน เพราะสะท้อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สำคัญแบบฝังราก ของ “พระเจ้าตาก” พระมหากษัตริย์นักกู้ชาติ ก่อนจะไปยัง ชุมชนขนมแปลก ชุมชนเก่าแก่ที่คู่เคียงมากับขนมพื้นบ้าน ด้วยสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของพื้นถิ่นสืบทอดกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่า จากนั้นไปสัมผัสกันต่อกับความงดงามของ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล โบสถ์คริสต์คาทอลิกสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกที่โดดเด่น และเป็นภาพจำของการท่องเที่ยงจันทบุรี ที่ต้องมีภาพนี้ติดกลับบ้านทุกคน
จากนั้นทีมพาเดินชมบรรยากาศชุมชนริมน้ำ เก่าแก่จันทบูร ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมดั้งเดิม บ้านเก่าแก่ ยังคงความสงบร่มรื่นและเรียบง่ายให้เราได้ซึมซับความเรียบง่าย พอเพียงแต่สุขใจไว้ได้อย่างดี
แล้วเดินทางต่อไป สัมผัสเรื่องราวของ “เมืองแห่งอัญมณี” ผ่านกิจกรรม ที่ บ่อพลอยเหล็กเพชร บ่อพลอยอันเลื่องชื่อของจังหวัดจันทบุรี โดยที่นี่ก็ยังคงรักษาวิธีการขุดพลอยแบบดั้งเดิมไว้ให้นักท่องเที่ยวและคนรุ่นหลังได้ชมอีกด้วย และยังมี กิจกรรมหลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกเพลิดเพลิน ไม่ว่าจะเป็น ลงขุดพลอยด้วยตัวเอง workshop พวงกุญแจ จากพลอยฯ กิจกรรม ผ้ามัดย้อม ฯลฯ
จากนั้น เข้าสู่ที่พัก รัตนะบุรี จันทบุรี โฮมสเตย์ ที่พักที่ถอดจินตนาการ สู่สถาปัตยกรรมเมือง งดงามแบบไทย ๆ ในบรรยากาศธรรมชาติ ริมน้ำ เก็บสัมภาระเรียบร้อย นัดหมายออกไปล่องแพชมเหยี่ยวที่ท่าแพส่วนตัว ล่องแพออกไปในช่วงบ่ายแก่ๆ โดยเมื่อมีเสียงเรือออกจากท่า ก็เหมือนกับเสียงปล่อยคิว เหล่าเหยี่ยวน้อยใหญ่ออกมา ทยอยกันมาทีละเล็กละน้อย จนเต็มท้องฟ้า บินว่อนโฉบเฉี่ยวพวกเราไปอย่างสวยงามและเพลิดเพลิน จนได้เวลากลับ
และแล้วถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย กับบุฟเฟต์ปูไม่อั้น โดยทางโฮมสเตย์จะเสิร์ฟอาหารมาแบบหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นปลากะพงทอดน้ำปลา ทอดมันปลากราย ต้มยำปลากะพง กุ้งลายเสือ ผัดทอดกรอบ หมูชะมวง และปูทะเลสีแดงแบบสด ๆ ร้อน ตามด้วยน้ำจิ้มรสเด็ด ที่การันตีว่าสด จากสวนด้วยมะนาวแท้ ๆ อิ่มแบบพุงแน่นสุด ๆ ยังไม่หยุด ปิดท้ายผลไม้หน้าร้อนอย่างแตงโม อิ่มโอชาแบบไม่มาไม่ได้แล้ว
ยามเช้าที่ โฮมสเตย์ มีบริการนิมนต์พระมาให้ใส่บาตรกันด้วย หลังจากอิ่มมื้อเช้าแล้ว จากอาหารเช้าแบบอเมริกันเบรกฟาสต์ ข้าวต้มหมู ข้าวกุ้ง แล้วก็ยังไม่ลืมเสิร์ฟ เส้นจันท์ผัดแซบ ๆ ให้อิ่มอร่อยเพิ่มอีก
เมื่อชาวคณะพร้อม เดินทางต่อ ไปชมความงดงามอันน่าทึ่งของแลนด์มาร์กสำคัญในจังหวัด ไม่ว่าจะเป็น วัดปากน้ำแขมหนู ที่มีอุโบสถเซรามิกสีน้ำเงินอันวิจิตรตระการตา โดดเด่นด้วยลวดลายโบราณและภูมิปัญญาในการก่อสร้าง
จุดชมวิวเนินนางพญา จุดชมวิวที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก สามารถมองเห็นทัศนียภาพทะเลได้กว้างไกลเกือบ 360 องศา และ เจดีย์กลางน้ำ บ้านหัวแหลม จุดถ่ายภาพอันซีน ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ที่ต้องเดินเท้าผ่านสะพานไม้เลียบทะเล สวยงามแบบธรรมชาติที่น่าจดจำไปอีกนาน
FAM Trip ภาคตะวันออก “เทศกาลเมือง (ต้อง) รอง" นอกจากเป็นหนึ่งในกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทยแล้ว เมืองจันทบุรีก็ยัง เป็นเมืองรองที่ ต้องลองมา...ต้องมาสัมผัส...แล้วจะมีใจจนหลงรัก เมืองที่สวยแบบหญิงสาวที่เพียบพร้อม และทรงคุณค่า ใครที่ยังไม่เคยได้ลองมา อยากให้มาลองดู เมืองน่าอยู่ที่รู้จักชื่อมาแบบยาวนานอย่าง “ เมืองจันทบุรี “ หรือแม่มณีจันท์ ของเรานั่นเอง