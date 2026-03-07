ผอ.เตรียมอุดมฯ แจงดรามา “ห้ามพกเงินเข้าห้องสอบ” ชี้มาตรการกันโกง ย้ำประกาศชัดตั้งแต่แรก

ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ออกโรงชี้แจงกระแสวิจารณ์กรณีสนามสอบห้ามนักเรียนนำเงินสดเข้าห้องสอบ ย้ำเป็นกติกาที่ประกาศไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันที่มีผู้สมัครกว่า 1.38 หมื่นคน พร้อมระบุว่าได้จัดจุดฝากสัมภาระรองรับ และนักเรียนส่วนใหญ่รับทราบมาตรการดังกล่าวอยู่แล้ว
กรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2–3 เมืองทองธานี หลังมีการกำหนดมาตรการไม่อนุญาตให้นำเงินสดเข้าภายในห้องสอบ ส่งผลให้นักเรียนบางส่วนจำเป็นต้องทิ้งเงินลงถังขยะ หรือวางไว้บริเวณหน้าทางเข้าสถานที่สอบก่อนเข้าทำข้อสอบ จนกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์
วันนี้ (7 มี.ค.) ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตนทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว และจากการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในช่วงเช้าที่ผ่านมา ภาพรวมมีการเตรียมความพร้อมได้ดี มีจุดรับฝากของและห้องรับรองสำหรับผู้ปกครอง ส่วนสิ่งของที่ห้ามนำเข้าห้องสอบนั้นก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันการทุจริต
ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กล่าวว่า ทางโรงเรียนประกาศไว้แล้วตั้งแต่ต้น ว่าห้ามนำสิ่งใดเข้าห้องสอบบ้าง เนื่องจากเป็นการสอบแข่งขัน ที่มีผู้เข้าสอบจำนวนมากกว่า 1.38 หมื่นคน ดังนั้น จึงต้องมีกฎกติกาที่รัดกุม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริต อย่างไรก็ตามทางสนามสอบเมืองทองธานี เตรียมความพร้อมโดยจัดเตรียมจุดรับฝากสัมภาระไว้ให้จำนวนมาก ซึ่งก่อนเข้าสอบทางโรงเรียนก็ได้ทำการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และเด็กส่วนใหญ่ทราบรายละเอียดดี
"ผู้เข้าสอบส่วนใหญ่รับทราบมาตรการอยู่แล้วว่า สิ่งใดสามารถนำเข้าห้องสอบได้ หรือไม่ได้ แต่มีเด็กเพียงไม่กี่คนที่วางของไว้ เพราะต้องรีบเข้าสอบตามกระบวนการ และหากสนามสอบปล่อยให้นำสิ่งของที่ประกาศห้ามเข้าห้องสอบ อาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งข้อบังคับต่าง ๆ ก็มีเหมือนเช่นทุกปี ดังนั้นถ้าผู้ปกครองหรือเด็กที่จะเข้าสอบ อ่านข้อบังคับที่ทางโรงเรียนได้แจ้งไป ก็จะทราบดี โดยสิ่งที่สามารถนำเข้าห้องสอบได้มีไม่กี่อย่าง เช่น ดินสอ ปากกา บัตรประจำตัวสอบ ซึ่งก็ต้องวางไว้บนโต๊ะ ส่วนข้อห้ามมีจำนวนมาก ทั้งลิควิดเปเปอร์ เครื่องคิดเลข กระเป๋า ธนาบัตร ฯลฯ รวมถึงกระดาษทุกชนิด เพราะมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้ ซึ่งข้อห้ามดังกล่าว มีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งกำหนดขึ้น และนักเรียนที่เข้าสอบทราบดี" ดร.บุณยพงศ์ กล่าว
