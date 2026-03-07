จุฬาฯ ชี้ความยั่งยืนไม่ใช่ทางเลือก แต่คือพันธกิจของสังคม ผนึกภาควิชาการ–อุตสาหกรรม ขับเคลื่อนโครงการ PFAS FREE SAFE THAILAND

จุฬาฯ ผนึกภาควิชาการและอุตสาหกรรมขับเคลื่อนโครงการ PFAS FREE SAFE THAILAND พัฒนาบรรจุภัณฑ์ปลอดสารเคมีอันตราย ด้าน รศ.ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช ผอ. สถาบันสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ย้ำ “ความยั่งยืนไม่ใช่ทางเลือก แต่คือพันธกิจ” ขณะที่ ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชี้นวัตกรรมต้องมองไกลเพื่ออนาคตและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย
ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ PFAS FREE SAFE THAILAND เพื่อผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดจากสาร PFAS พร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยการที่อธิการบดีเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีด้วยตนเอง สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของโครงการในฐานะ “วาระระดับมหาวิทยาลัย” ที่มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวปาฐกถาว่า มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับแนวคิด Intellectual Innovation หรือ “นวัตกรรมที่มีปัญญา” ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มองไกลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยระบุว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับด้านความยั่งยืนเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยต่อเนื่องถึง 17 ปี เพราะยึดหลักการพัฒนาระยะยาว
“เราต้องมองให้ไกล ลึก และกว้าง ไม่นำความสุขในอนาคตมาใช้หมดในปัจจุบัน แต่ต้องเก็บรักษาไว้ให้คนรุ่นหลัง นี่คือ Intellectual Innovation นวัตกรรมที่เกิดจากปัญญา ไม่ใช่เพียงความสะดวกในระยะสั้น” อธิการบดีจุฬาฯ กล่าว
ด้าน รศ.ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช ผู้อำนวยการ สถาบันสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SERI) กล่าวปาฐกถาหัวข้อ “PFAS-Free Chula: เมื่อความยั่งยืนไม่ใช่ทางเลือก แต่คือพันธกิจต่อสุขภาพและอนาคตของสังคม” โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการป้องกันปัญหาสารเคมีตั้งแต่ต้นทาง
“สาร PFAS มีโครงสร้างทางเคมีที่แข็งแรงมากและแทบไม่ย่อยสลายในธรรมชาติ ดังนั้นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางของกระบวนการผลิตจึงเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม” รศ.ดร.พันธวัศ กล่าว
ขณะที่ ศ.ภก.ดร.ปิติ จันทร์วรโชติ รองผู้อำนวยการ SERI กล่าวว่า โครงการดังกล่าวสะท้อนบทบาทสำคัญของสถาบันการศึกษาในการสร้างองค์ความรู้และต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
“มหาวิทยาลัยไม่ได้มีหน้าที่เพียงศึกษาปัญหาเท่านั้น แต่ต้องแปลงองค์ความรู้ให้กลายเป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยปกป้องสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม” ศ.ภก.ดร.ปิติ กล่าว
ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม อภิชาต นุชประยูร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด เปิดเผยว่า กลุ่ม KTIS มีความพร้อมทั้งด้านวัตถุดิบชีวภาพจากชานอ้อย เทคโนโลยีการผลิต และทีมวิจัย เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดจากสาร PFAS และสามารถผลิตในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล
ด้าน อรธิชา ธรรมเกิดทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทธนบุรี จำกัด กล่าวว่า ผู้บริโภคไทยมีแนวโน้มเปิดรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น หากได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและมีทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า
“การมีตรารับรอง CU ENVI จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย และยังเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล” อรธิชา กล่าว
ทั้งนี้ โครงการ PFAS FREE SAFE THAILAND ถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาทางเลือกใหม่ของบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมผลักดันมาตรฐานใหม่ของการผลิตที่สอดคล้องกับแนวโน้มด้านความยั่งยืนของโลกในอนาคต