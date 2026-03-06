อว. เปิดงาน ‘One Stop Open House 2026’ ยิ่งใหญ่ เนรมิตพื้นที่สร้างโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะรับโลกอนาคต จัดเต็ม 3 วัน 6 - 8 มี.ค.นี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันนี้ (6 มีนาคม 2569) นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานเปิดงาน ‘One Stop Open House 2026’ อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด "Open Mind, Open Future" จัดโดย กระทรวง อว. และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. ผู้บริหารหน่วยงานในกระทรวง อว. พร้อมทั้งสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม
การจัดงาน ‘One Stop Open House 2026’ ครั้งนี้ ได้เนรมิตพื้นที่กว่า 11,000 ตารางเมตร ให้กลายเป็นพื้นที่การเรียนรู้เชิงบูรณาการ และเป็นกลไกในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการศึกษา อาชีพ และการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน เพื่อให้เข้าถึงหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ รวมทั้งการแนะแนวเส้นทางอาชีพ และการพัฒนา Soft Skills และ Future Skills ให้ตอบโจทย์ความต้องการของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยจะจัดขึ้นทั้งหมด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า งาน ‘One Stop Open House 2026’ ไม่ได้เป็นเพียงการออกจัดแสดงนิทรรศการ แต่คือความตั้งใจของกระทรวง อว. ที่ต้องการทลายกำแพงและเปิดประตูแห่งโอกาสให้กับเด็กไทยทุกคนอย่างเท่าเทียม ภายใต้แนวคิด "Open Mind, Open Future" เพราะในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรู้ในตำราเรียนอาจตามไม่ทันเทคโนโลยี AI และความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไป โดยกระทรวง อว. มุ่งมั่นสร้าง Future Workforce หรือกำลังคนแห่งอนาคต ผ่านกลไกที่จับต้องได้จริงใน 3 มิติสำคัญ ได้แก่ การลดภาระ ด้วยการสนับสนุนค่าสมัครสอบ TCAS เพื่อให้ความยากจนไม่ใช่อุปสรรคของการศึกษา การเติมทักษะ ผ่านการ Upskill และ Reskill ที่ก้าวข้ามขอบเขตห้องเรียน สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ การมอบโอกาส ด้วยทุนการศึกษากว่า 2,800 ทุน เพื่อปูทางสู่อาชีพในฝันของเยาวชนไทยทุกคน
“การจัดงานครั้งนี้ มิได้จำกัดอยู่เพียงความร่วมมือของหน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. เท่านั้น หากยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ตลอดจนพันธมิตรระดับนานาชาติ เพื่อร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวโน้มทักษะแห่งอนาคต และความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ให้นักเรียนและนักศึกษาได้ตระหนักรู้ว่าโลกการทำงานต้องการศักยภาพแบบใดและจะพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างไร ทั้งนี้ งานดังกล่าวมุ่งสร้างกลไกเชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริงในภาคการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกำลังคนไทย พร้อมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนสามารถประกอบอาชีพที่มีความมั่นคง มีรายได้ที่เหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว โดย อว. คาดหวังให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เชิงทดลอง เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ค้นหาศักยภาพของตนเอง กล้าลองผิดลองถูกอย่างสร้างสรรค์และต่อยอดแรงบันดาลใจสู่เส้นทางชีวิตที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนทุกคนใช้โอกาสจากเวทีนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” นายสุรศักดิ์ กล่าว
ด้าน ศ.ดร. ศุภชัย กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ สอดรับกับนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การสร้างกำลังคนแห่งอนาคตของกระทรวง อว. ที่มุ่งปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้เท่าทันโลกยุคใหม่ โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตบัณฑิตกับภาคการจ้างงานอย่างเป็นระบบ ผ่านการประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และฐานข้อมูลเป็นกลไกในการขับเคลื่อน เพื่อยกระดับสมรรถนะกำลังคน ลดช่องว่างทางทักษะ และขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ปลัดกระทรวง อว. กล่าวอีกว่า งานนี้เป็นผลจากการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาและพันธมิตรภาคเอกชน โดยออกแบบให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสแบบครบวงจรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การแนะแนว และการวางแผนเส้นทางอาชีพอย่างมีเป้าหมาย เราคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งในรูปแบบ On-site และ Online รวมกันมากกว่า 200,000 คน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลังความตื่นตัวของสังคมไทยต่อการพัฒนากำลังคนในทุกมิติ อันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
สำหรับงาน ‘One Stop Open House 2026’ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ONE STOP SERVICE SANDBOX บนพื้นที่กว่า 11,000 ตารางเมตร รวมกว่า 70 บูธ แบ่งเป็น 3 โซนหลักแห่งโอกาส ดังนี้
โซนที่ 1: Open Mind เปิดโลกทัศน์แห่งอนาคต นำเสนอทิศทางและนโยบายของกระทรวง อว. ผ่านประสบการณ์ Mapping Theatre ที่ถ่ายทอดภาพรวมแนวโน้มโลกและทักษะแห่งอนาคตอย่างเข้าใจง่าย ควบคู่กับกิจกรรม
Skill & Workforce Assessment อ้างอิงทักษะจาก World Economic Forum เพื่อช่วยผู้เข้าร่วมงานค้นหาความถนัดและจุดแข็งของตนเองอย่างเป็นระบบ
โซนที่ 2: Open House เปิดประตูสู่สถาบันการศึกษาชั้นนำ รวมหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและแนะแนวเส้นทางอาชีพ ครอบคลุมสถาบัน อาทิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทั้ง 9 แห่ง)
ที่จะมาเปิดหลักสูตรสายปฏิบัติเชื่อมเทคโนโลยี AI กับ Work-based Learning เส้นทางสู่อุตสาหกรรมการบินครบวงจร, มหาวิทยาลัยสยาม กับการนำเสนอนวัตกรรมการแพทย์ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ พร้อม Animation & Creative Media, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต้นแบบ Lifelong Learning และประสบการณ์เรียนรู้ผ่าน Metaverse, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดจุด One Stop Service สมัคร สัมภาษณ์ รู้ผลในงานเดียว, มหาวิทยาลัยศิลปากร มาพร้อมแนวคิด 'Create Your Future' แนะแนวการศึกษาครบวงจรสู่เส้นทางสร้างสรรค์
โซนที่ 3: Open Opportunities เปิดโอกาสสู่อนาคต ส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาและโอกาสทางอาชีพ อาทิ TCAS SIM EXAM การจำลองสนามสอบเสมือน, เปิดโลกอุตสาหกรรมอวกาศ ผ่าน Space Skills & Career Guidance, การจัดแสดงผลงานเด่นจากกองทุน ววน. พร้อมกิจกรรม Workshop, การเตรียมเส้นทางสู่การเป็นนวัตกรผ่าน “S4I for Future”, เปิดเส้นทางสู่อาชีพนักมาตรวิทยา พร้อมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการ Upskill และ Reskill ทุนการศึกษารวมกว่า 2,800 ทุน ควบคู่กับทุนนักศึกษาพิการ ทุนพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ชายแดนใต้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกกว่า 7,900 ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว.
ตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดงานยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมไฮไลต์ และกิจกรรมพิเศษที่สะท้อนการบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ธุรกิจสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรมไทยอย่างรอบด้าน อาทิ การบรรยายพิเศษ"Creative Technologies in the Age of AI" โดย Adobe Southeast Asia, การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย "Colors of Siam" โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, เวทีเสวนา "AI U" ว่าด้วยการยกระดับกำลังคนไทยสู่ยุค AI, การแข่งขัน UBI Alpha Business Contest 2026 รอบชิงชนะเลิศ, การบรรยาย "Thailand AI Digital Roadmap 2030" รวมถึงเสวนาเส้นทางอาชีพในอุตสาหกรรมเกมและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และปิดท้ายด้วยการแสดง มวยไทย ในฐานะ Soft Power ที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกพร้อมเวทีเสวนาเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพและโอกาสในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์
ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงาน ‘One Stop Open House 2026’ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ ฮอลล์ 1–2 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://aimevent.co/One-stop-open-house-2026 สามารถดูรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/MHESIThailand