ประกันสังคมรุดเยียวยาทายาทลูกจ้างประสบเหตุตกกระเช้ารถเครนเสียชีวิต จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เวลาประมาณ 10.30 น. เกิดอุบัติเหตุลูกจ้างเสียชีวิตจำนวน 2 ราย จากการพลัดตกจากกระเช้ารถเครนขณะปฏิบัติงาน ภายในบริเวณโรงยิมเนเซียม สนามกีฬาทุ่งแจ้ง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมมอบหมายให้ นางสาวสุมณฑา พลคง ประกันสังคมจังหวัดตรัง เร่งดำเนินการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตโดยทันที
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่า ผู้ประสบเหตุทั้งสองรายปฏิบัติงานอยู่ภายในกระเช้าบนรถเครน ขณะเดียวกันพื้นภายในโรงยิมเนเซียมเกิดการทรุดตัว ส่งผลให้รถเครนล้ม ทำให้ผู้ประสบเหตุทั้งสองรายกระเด็นตกจากกระเช้าและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ผู้เสียชีวิต ได้แก่ นายศราวุธ กาญจนัส อายุ 32 ปี และนางสาวสุวลี ทัพไทย อายุ 26 ปี ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของบริษัท กนกพร 2024 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ
เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ทายาทผู้เสียชีวิตมีสิทธิได้รับความคุ้มครองทั้งจากกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม โดยมีสิทธิได้รับค่าทำศพรายละ 50,000 บาท เงินทดแทนกรณีเสียชีวิตในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี รวมถึงเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผลตามสิทธิ
ทั้งนี้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ นางสาวสุมณฑา พลคง ประกันสังคมจังหวัดตรัง และนางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ประสานนายจ้างเพื่อตรวจสอบสถานประกอบการ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย รวมถึงชี้แจงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทายาทได้รับสิทธิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว สำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมในการดูแลและคุ้มครองสิทธิของลูกจ้าง ผู้ประกันตน และทายาทในทุกกรณีอย่างเต็มที่ พร้อมติดตามการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นธรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้สูญเสีย และตอกย้ำความเชื่อมั่นว่า “อุ่นใจมีจริงกับกองทุนเงินทดแทน”