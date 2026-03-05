เจาะลึกยาลดไข้เด็ก ทั้งวิธีเลือกซื้อและสิ่งที่พ่อแม่ "ต้องรู้"

อาการไข้ในเด็กเล็กอาจเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนกังวล โดยปกติแล้วการเช็ดตัวเด็กถือเป็นวิธีที่ช่วยลดไข้ได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าหลังเช็ดตัวยังคงมีไข้สูงอยู่การเลือกใช้ “ยาลดไข้เด็ก” ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดไข้ได้ การเลือกใช้ยาลดไข้เด็กให้เหมาะสมก็ต้องคำนึงถึงอายุ น้ำหนัก และรูปแบบยาที่เหมาะกับเด็กด้วย ในบทความนี้จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเลือกยาลดไข้สำหรับเด็กอย่างถูกต้องและปลอดภัย พร้อมข้อควรระวังที่ควรทราบก่อนให้ยาแก่ลูกน้อย
ยาลดไข้เด็กคืออะไร ต่างจากยาลดไข้ทั่วไปอย่างไร?
ยาลดไข้เด็กคือยาที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ลดอาการไข้ในเด็กโดยเฉพาะ มีความแตกต่างจากยาลดไข้ทั่วไปตรงที่มีขนาดความแรงของตัวยาจะน้อยกว่าและเหมาะสมกับร่างกายเด็ก รูปแบบของยาแก้ไข้เด็กมักเป็นน้ำเชื่อมหรือแบบละลายน้ำมีรสชาติหวานทำให้เด็กรู้สึกทานง่าย นอกจากนี้ส่วนประกอบของยาลดไข้เด็กจะปลอดภัยต่อตับและไตของเด็กที่ยังเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ รวมถึงมีขนาดปริมาณยาที่คำนวณตามน้ำหนักและอายุของเด็กอย่างชัดเจน
เมื่อไหร่ที่ควรให้ลูกกินยาลดไข้เด็ก
พ่อแม่ควรให้ลูกกินยาลดไข้เด็กเมื่อมีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือเมื่อเด็กมีอาการไม่สบายจากไข้ เช่น ซึม เหนื่อย หงุดหงิด หรือปวดเมื่อยตามตัว การให้ยาแก้ตัวร้อนเด็กไม่จำเป็นต้องรีบให้ทันทีเมื่อมีไข้เล็กน้อย เพราะไข้เป็นกระบวนการของร่างกายในการต่อสู้กับเชื้อโรค แต่ถ้าเด็กเคยมีประวัติชักจากไข้หรือมีอาการไม่สบายรุนแรง ควรให้ยาลดไข้เด็กทันทีและปรึกษาคุณหมอเพื่อหาสาเหตุของไข้ต่อไป
ยาลดไข้เด็ก เลือกอย่างไรให้เหมาะกับลูก?
การเลือกยาลดไข้เด็กที่เหมาะสมต้องดูจากหลาย ๆ ปัจจัย เพื่อให้ยาลดไข้สูงเด็กสามารถออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุด โดยคุณพ่อคุณแม่ควรประเมินตามหัวข้อต่อไปนี้
เลือกตามอายุและน้ำหนักตัวของเด็ก
การเลือกยาลดไข้เด็กต้องคำนึงถึงอายุและน้ำหนักตัวของเด็กเป็นหลัก เนื่องจากขนาดยาที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงวัย โดยทั่วไปคุณหมอจะแนะนำให้คำนวณจากน้ำหนักตัวเป็นหลัก (ประมาณ 10-15 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม) สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 3 เดือนไม่ควรให้ยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ เพราะอาจเป็นอันตรายต่อตับและไตที่ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์
เช็กอาการป่วยของเด็ก
ก่อนให้ยาลดไข้เด็กคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตอาการป่วยที่มากับไข้ด้วยเช่น มีผื่น ท้องเสีย อาเจียน หรือไอร่วมด้วยหรือไม่ เพราะบางอาการอาจต้องใช้ยาเฉพาะโรคร่วมด้วย หากเด็กมีอาการซึมลง เบื่ออาหาร หายใจเร็ว หรือชัก ควรรีบพาเด็กไปพบคุณหมอในทันที
เลือกรูปแบบยาลดไข้ให้เหมาะกับเด็ก
รูปแบบของยาลดไข้เด็กมีหลายชนิด ทั้งแบบน้ำเชื่อม ยาเม็ดละลายน้ำ หรือยาเหน็บทวารหนัก สำหรับเด็กเล็กควรเลือกน้ำเชื่อมที่มีรสชาติหวานกลืนง่าย ส่วนเด็กโตสามารถใช้ยาเม็ดละลายน้ำได้ หากเด็กอาเจียนหนักหรือกลืนยาไม่ได้การเลือกยาเหน็บทวารหนักจะช่วยให้ดูดซึมยาได้เร็วและไม่ระคายกระเพาะ การเลือกรูปแบบที่เหมาะสมจะช่วยให้เด็กได้รับยาอย่างครบถ้วน
คำแนะนำในการใช้ยาลดไข้เด็กที่พ่อแม่ควรรู้
นอกจากการเลือกยาลดไข้เด็กที่เหมาะสมแล้ว คุณพ่อคุณแม่ยังต้องใส่ใจในรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยเพิ่มเติมด้วย โดยเรื่องที่ควรระมัดระวังจะมีดังนี้
• ห้ามให้ยาเกินขนาดที่กำหนด : ควรปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากยาหรือตามที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัด การให้ยาเกินขนาดอาจทำให้เป็นพิษต่อตับและไตของเด็กได้
• เว้นระยะเวลาการให้ยาอย่างเหมาะสม : ยาลดไข้ส่วนใหญ่ควรให้ทุก 4-6 ชั่วโมง ไม่ควรให้ยาบ่อยเกินไปหรือเร็วกว่ากำหนด เพราะอาจทำให้ยาสะสมในร่างกายจนเป็นอันตรายได้
• อ่านส่วนประกอบของยาทุกครั้ง : ตรวจสอบว่ายาที่ให้มีส่วนประกอบหลักเป็นพาราเซตามอลหรือไอบูโพรเฟนเท่านั้น เพื่อป้องกันการให้ยาที่มีตัวยาเดียวกันซ้ำซ้อน
• สังเกตอาการผิดปกติหลังให้ยา : หากเด็กมีอาการแพ้ยาเช่น ผื่นขึ้น หายใจลำบาก บวมบริเวณใบหน้าหรือลิ้น ต้องหยุดยาทันทีและพาพบคุณหมอโดยเร็ว
• เก็บรักษายาให้ถูกวิธี : เก็บยาในที่แห้ง เย็น ปิดฝาให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็กเพื่อป้องกันการรับประทานยาโดยไม่ตั้งใจ รวมถึงตรวจสอบวันหมดอายุก่อนใช้ทุกครั้ง
ยาลดไข้เด็ก Lotemp จาก Biopharm ทานง่าย ปลอดภัยต่อเด็ก
การเลือกยาลดไข้เด็กที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ลูกน้อยหายจากอาการไข้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ คุณพ่อคุณแม่ควรคำนึงถึงอายุ น้ำหนักตัว รูปแบบยา และส่วนประกอบของยาก่อนตัดสินใจให้ยาเด็ก สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ยาลดไข้เด็กยี่ห้อไหนดี ขอแนะนำ Lotemp ยาลดไข้เด็กจาก Biopharm ที่มีตัวยาหลักเป็นพาราเซตามอลในรูปแบบยาน้ำแขวนตะกอน (Suspension) ที่เหมาะสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย ช่วยลดไข้และบรรเทาอาการปวดได้อย่างอ่อนโยน มีรสชาติที่เด็กชื่นชอบ และผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานความปลอดภัยที่คุณพ่อคุณแม่สามารถวางใจได้