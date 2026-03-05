“โบว์ลิ่ง กลิ้งช่วยดาวน์” เพื่อหารายได้ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานการแถลงข่าว การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “ โบว์ลิ่ง กลิ้งช่วยดาวน์” เพิ่อหารายได้ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2505 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตั้งแต่เริ่มแรกของการก่อตั้ง ปัจจุบันมูลนิธิฯให้บริการด้านต่างๆแก่ผู้พิการทางสติปัญญาทุกระดับความพิการและทุกระดับวัยครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ผู้พิการทางสติปัญญาและครอบครัว ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ การศึกษา การฝึกอาชีพ ด้านสังคมและสวัสดิการด้านต่างๆเพื่อให้ผู้พิการทางสติปัญญาได้มีการพัฒนาตามศักยภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม
มูลนิธิฯมีหน่วยงานที่ให้บริการ 13 แห่งตั้งอยู่ส่วนกลาง 6 แห่งได้แก่
1.ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนทุ่งสองห้อง
2.ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย
3.โรงเรียนปัญญาวุฒิกร
4.ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร
5.ศูนย์พัฒนาปัญญา
6.ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
และในส่วนภูมิภาค 7 แห่งได้แก่
1.ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
2.ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี
3.ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จ.สงขลา
4.ศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญา จ.สุรินทร์
5.ศูนย์พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญา จ.พิษณุโลก
6.ศูนย์พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญา จ.สระบุรี
7.ศูนย์พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญา จ.ปัตตานี
และกำลังดำเนินการก่อสร้างอีก 2 แห่งคือ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงราย
ในแต่ละปีมูลนิธิฯได้ขยายการบริการลงสู่ชุมชนโดยให้การอบรมแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองและอาสาสมัครพร้อมกับออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการทางสติปัญญาในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศปีละไม่น้อยกว่า 6000 ราย การดำเนินงานของมูลนิธิฯนับได้ว่าช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐและสังคมได้เป็นอย่างมาก ทุนในการดำเนินงานอาศัยจากการรับบริจาคเป็นส่วนใหญ่และในแต่ละปีใช้งบประมาณกว่า 60 ล้านบาท
ดังนั้นคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯจึงได้จัดกิจกรรม การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “ โบว์ลิ่งกลิ้งช่วยดาวน์ “ขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2569 ณ Blu-o Rhythm & Bowl สยามพารากอน
ชั้น 5 เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของมูลนิธิฯ การจัดกิจกรรมครั้งนี้มูลนิธิฯได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ และดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สนับสนุนถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุดประเภทบุคคลชาย ถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุดประเภทบุคคลหญิง ถ้วยรางวัลแต่งกายแฟนซีดีเด่น และถ้วยรางวัลบู้บี้
จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์หมายเลขโทรศัพท์ 02-215-0781-5
ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิฯ กล่าวว่า “ มูลนิธิฯมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะให้เด็กๆผู้พิการทางสติปัญญาได้รับการพัฒนาเพราะในอดีตไม่เคยมีใครนึกถึงคนพิการทางสติปัญญาเพราะคิดว่าพิการทางสติปัญญาพัฒนาไม่ได้ แต่มูลนิธิฯพยายามพิสูจน์ให้เห็นว่าเด็กของเราถ้าฝึกบ่อยๆทำซ้ำๆน้องจะพัฒนาได้และปัจจุบันน้องๆที่ได้รับการพัฒนาได้รับการฝึกฝนจนทำงานต่างๆได้และได้รับการจ้างงานจำนวน 200กว่าคนจาก 54 องค์กร ทำให้น้องๆมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว นี่คือสิ่งที่ทางมูลนิธิฯอยากจะฝากกับทุกๆท่านหันกลับมาเมตตามอบโอกาสมอบที่ยืนให้กับเด็กๆเหล่านี้ให้ได้มีโอกาสในสังคม”
การจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ คุณสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ รองประธานมูลนิธิฯ คุณประจักษ์ แสงสว่าง รองประธานมูลนิธิฯ คุณ วรวิทย์ หงวนศิริ ประธานจัดงาน คุณปิยะวัฒน์ เตชะปฏิมานนท์ ประธานฝ่ายหาทุนร่วมแถลงข่าว โดยมีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ พร้อมกับเซเลบริตี้รับเชิญอาทิ คุณอธิคม นลินตระกูล คุณนุชนาถ ระวีแสงสูรย์ คุณอัญญาอร ธีระกุลวนิช คุณอัศนัย เทียนทอง และสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมหทัยนเรศวร์ ชั้น 7 สำนักงานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ