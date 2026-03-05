ปลัด สธ. ติวเข้มผู้บริหาร รพศ./รพท.ทั่วประเทศ สร้างความยั่งยืนให้ระบบสุขภาพ ปชช.เชื่อมั่นและพึงพอใจ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป มอบภารกิจสำคัญ เน้นการปรับตัวและบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันด้วยความโปร่งใส เพื่อความยั่งยืนของระบบสุขภาพ ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ เกิดความเชื่อมั่นและพึงพอใจ
วันนี้ (5 มีนาคม 2569) ที่ โรงแรม เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา จ.เพชรบุรี นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางและอนาคตระบบสาธารณสุขไทย : วิกฤตสู่วิสัยทัศน์ใหม่” โดยมี พันจ่าเอก สาคร สิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นพ.ศักดา อัลภาชน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 พญ.ภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป คณะกรรมการชมรม ตลอดจนผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม 300 คน
นพ.สมฤกษ์ กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นโอกาสดีที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จะได้พัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ ความสามารถ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดเครือข่ายระบบบริการสุขภาพที่เข้มแข็งและเกิดความร่วมมือที่ดี ส่งผลให้ระบบบริการสุขภาพดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ เกิดความเชื่อมั่นและพึงพอใจ โดยได้ย้ำ 4 ภารกิจสำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะช่วยให้ระบบสาธารณสุขเดินหน้าอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เน้นการปรับตัวและบริหารจัดการร่วมกัน ประกอบด้วย 1.การบริหารจัดการต้นทุนและควบคุมเกณฑ์การติดตามและประเมินผล (M&E) อย่างเคร่งครัด รองรับระบบการจำกัดเพดานรายจ่าย (Spending Cap) และการนำระบบ AI เข้ามาช่วยตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส 2.การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อรักษาบุคลากรทางการแพทย์ (Retention) ด้วยการสนับสนุนโควตาแพทย์เฉพาะทางและการสร้างสมดุลชีวิตและการทำงาน (Work-Life Balance)ในพื้นที่ขาดแคลน เพิ่มค่าตอบแทนจูงใจ และให้แพทย์พี่เลี้ยงเป็นที่พึ่งพิงได้ 3.การเตรียมความพร้อมสำหรับการแยกงบประมาณปฐมภูมิ (Primary Care) โดยวางแผนเครือข่ายปฐมภูมิร่วมกับท้องถิ่นและผู้จัดการสุขภาพชุมชนล่วงหน้า และ 4.การบริหารจัดการเตียงในระดับจังหวัด ภายใต้แนวคิด One Province, One Hospital ซึ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกระดับต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันตามหลัก "Right Patient, Right Bed" เพื่อดึงศักยภาพในการสร้างรายได้สูงสุด
ด้าน พญ.ภาวิณี กล่าวว่า การประชุมนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2569 โดยมูลนิธินายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลหัวหิน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปที่เข้มแข็ง ผ่านการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานจากผู้บริหารรุ่นเก่าสู่ผู้บริหารรุ่นใหม่ ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารโรงพยาบาล โดยเฉพาะระบบดูแลผู้มีประกันชีวิตส่วนบุคคล โดยในวันนี้ยังมีพิธีมอบเสื้อสามารถและแสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ รวมทั้งมีการเลือกตั้งประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และการประชุมประจำปีของชมรมฯ ด้วย