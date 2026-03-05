ลูกศิษย์หลั่งไหลเข้าอาบน้ำมนต์ "จันทร์เป็ง" เกจิดังจังหวัดน่าน "ครูบาธรรมชัย"

หลังจากค่ำคืนวัน"จันทร์เป็ง" ที่ตรงกับ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 "วันมาฆบูชา" ที่ผ่านมา ทางสถานธรรม ธรรมชัยแผ่นดินทอง คลอง10 อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ได้จัดพิธี อาบน้ำมนต์ "จันทร์เป็ง" วิชาล้านนาโบราณ เสริมมงคลกับชีวิต โดยมี พระครูสุชัยธรรมนันท์ (ครูบาธรรมชัย) เจ้าอาวาสวัดศรีพันต้น จ.น่าน และเจ้าสำนักสถานธรรม ธรรมชัยแผ่นดินทอง จ.ปทุมธานี ได้เมตตาเดินทางมาเป็นเจ้าพิธี ประกอบมนต์พิธีในค่ำคืนนี้ และได้สวดพุทธคาถาแบบล้านนาเพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ กลางแสงจันทร์ ที่เชื่อกันว่า เป็นฤกษ์มหาเสน่ห์และพลังงานสูงสุดในทางโหราศาสตร์ เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการขอพรด้านโชคลาภ เงินทอง เมตตามหานิยม หรือทำพิธีเรียกทรัพย์
หลังจากได้ทำน้ำพระพุทธมนต์จันทร์เป็ง เป็นที่เรียบร้อย ครูบาธรรมชัย ได้เมตตาอาบน้ำมนต์ให้กับศิษยานุศิษย์ทุกคนที่มาร่วมงานด้วยตัวเองสำหรับพิธีในวันนี้ มีศิษยานุศิษย์เกือบ 1,000 คน เข้ารวมงานอย่าหนาแน่
นอกจากจะอาบน้ำมนต์แล้ว ยังมีเทียนสะเดาะห์เคราะห์ สืบชะตา แบบล้านนา ให้ศิษยานุศิษย์ ได้จุดเพื่อความเป็นมงคลกับชีวิต เพิ่มแสงสว่างให้กับชีวิตด้วยอนุภาพแห่งค่ำคืนวัน"จันทร์เป็ง" อีกด้วย
ด้านครูบาธรรมชัย ได้กล่าวว่า พุทธศาสนิกชนที่ได้เดินทางมา สถานธรรม ธรรมชัยแผ่นดินทอง คลอง10 อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ทุกท่านทุกคน ได้เร่งเห็นอำนาจแห่งพุทธคุณ ในวันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วันพระจันทร์เป็งตามคติธรรมล้านนาโบราณ จึงได้จัดพิธีอาบน้ำมนต์กลางแสงจันทร์ ให้ศิษยานุศิษย์ ได้เข้าถึงวันสำคัญนี้ ที่ 1 ปี มีครั้งเดียว เนื่องในวันพระใหญ่ วันมาฆบูชา ซึ่งการอาบน้ำมนต์ ได้ตั้งโต๊ะหมู่อารธนาอัญเชิญคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ณ บริเวณลานหน้าสถานธรรม ธรรมชัย แผ่นดินทอง สำหรับน้ำพระพุทธมนต์ที่นำมาอาบนั้น เป็นน้ำพระพุทธมนต์ผ่านการทำพิธีหลายวาระ จากเกจิคณาจารย์ ทั่วฟ้าเมืองไทย รวมถึงครูบาธรรมชัยที่ได้ สวดพระพุทธมนต์คาถาข้ามวัน ข้ามคืน เพื่อให้น้ำพระพุทธมนต์นี้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ ก่อนนำมาอาบปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายในคืนพระจันทร์เต็มดวง ถือเป็นการเสริมบารมีให้เต็มเปี่ยมด้วยโชคลาภวาสนา ให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง เกิดแสงสว่าง และความสำเร็จ สมหวัง สุขภาพแข็งแรง กับผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านทุกคน อีกด้วย