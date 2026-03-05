สระบุรีจัดใหญ่ “ตานก๋วยสลาก ย้อนตำนาน ๒๒๒ ปี ไท-ยวน” สืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นคึกคัก

จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้ชื่องาน “ตานก๋วยสลาก ย้อนตำนาน ๒๒๒ ปี ไท-ยวน สระบุรี” อย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมไท-ยวน ทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรีไทยพื้นบ้าน และการจำลองวิถีชีวิตชุมชนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน สร้างสีสันและความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก
ภายในงานมีบูธจำหน่ายสินค้า อาหารพื้นถิ่น และผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เลือกชิมและเลือกซื้ออย่างหลากหลาย พร้อมกิจกรรมบูธสาธิตศิลปหัตถกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองลงมือปฏิบัติจริงและสามารถนำผลงานกลับบ้านได้ อาทิ บูธสาธิตโคมล้านนา บูธสาธิตผ้าพิมพ์ใบไม้ (Eco-print) บูธสาธิตการทำขนมเพ้อเร่อ บูธสาธิตผัดหมี่ไท-ยวน สระบุรี บูธสาธิตการทำตุงไส้หมู บูธสาธิตการทำปิ่นปักผมไท-ยวน และบูธสาธิตย่ามจิ๋วไท-ยวน
ในช่วงเย็นมีการแสดงดนตรีจากศิลปินรับเชิญจาก โฟล์ค ณัฐกรณ์ ชูแสง แชมป์ไมค์ทองคำสามวัย ซีซั่น 3, สปาย ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ รองแชมป์รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ Season 1 และ กันต์ ฤทธิ์นันต์ พงษ์สระพัง ผู้เข้าประกวดรายการเพลงเอก ซีซั่น 1 สร้างความคึกคักให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก
ไฮไลต์พิธีเปิดขบวนแห่ขันโตก อัญเชิญขันโตกประธานเข้าสู่เวที โดย ยุวเฟิร์น ยุวพร ทรงงาม มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2024 พร้อมเริ่มรับประทานอาหารตามประเพณีขันโตก โดย นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอเสาไห้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน จากนั้น นางสาวพัชรศรี สมบัติทวีพูน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และ นายอรรถการณ์ จิตถวิล ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานประเพณีขันโตกอย่างเป็นทางการ และหลังพิธีเปิด ผู้ร่วมงานได้ชมการแสดง แสง สี เสียง ศิลปวัฒนธรรมชุดพิเศษ “ย้อนรอยการเดินทางตำนานไท-ยวน” โดยคณะโยนกนาคพันธ์ ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง
การจัดงานในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนถึงความภาคภูมิใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรมของชาวไท-ยวน จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป