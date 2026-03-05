รมว.อว.สั่งเช็กด่วน! นักศึกษา - บุคลากรในอิหร่านและกลุ่มประเทศตะวันออกกลางห่วงได้รับผลกระทบจากสงครามพร้อมเตรียมแผนช่วยเหลือฉุกเฉิน เผย นศ.ไทยอยู่ในอิหร่านมี 180 คน อิสราเอล 56 คน ซาอุฯ 425 คน
เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2568 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์สู้รบในประเทศอิหร่านและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาไทยที่กำลังศึกษา ฝึกงาน ทำวิจัย หรือฝึกอบรมอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคตะวันออกกลาง กระทรวง อว. ได้สั่งการให้ทุกสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัดและกำกับ เร่งตรวจสอบข้อมูลและรายงานจำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่พำนักอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยด่วน
รมว.อว. กล่าวว่า จากข้อมูลล่าสุดที่ได้รับการประสานจากกระทรวงการต่างประเทศ (กองตะวันออกกลาง) พบว่าปัจจุบันมีนักศึกษาไทยพำนักอยู่ในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ดังนี้ อิหร่าน 180 คน อิสราเอล 56 คน จอร์แดน 360 คน อียิปต์ 3,400 คน ซาอุดีอาระเบีย 425 คน เยเมน 120 คน และอิรัก 10 คน
ทั้งนี้ กระทรวง อว. ได้กำชับให้สถาบันอุดมศึกษาประสานงานกับนักศึกษาและบุคลากรในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และประสานการทำงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตไทยในแต่ละประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านมาตรการดูแลความปลอดภัย และแผนรองรับกรณีจำเป็นต้องอพยพหรือเดินทางกลับประเทศไทย
“ขณะนี้กระทรวง อว.อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากทุกสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที หากสถานการณ์ทวีความรุนแรงหรือขยายวงกว้างไปยังประเทศอื่นในภูมิภาค กระทรวง อว. พร้อมดำเนินการตามแผนฉุกเฉินทันที โดยยึดความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรเป็นสำคัญ” นายสุรศักดิ์ กล่าว