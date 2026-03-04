ม.รังสิต เปิดแล้วหลักสูตร ป.ตรี “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเวชสำอางสมุนไพร”

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา 2569 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเวชสำอางสมุนไพร
เป็นหลักสูตรแรก ที่
-สร้างนักเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เวชสำอางสมุนไพร
-มุ่งเน้นการสร้างนักคิดค้น ค้นคว้า พัฒนา วิจัย สูตรตำรับดั้งเดิมของไทยจีน และอายุรเวท ขึ้นมาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เวชสำอางสมุนไพร ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองกับ เทรนด์ในยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง
นอกจากนี้แล้ว #เป็นที่แรกที่ควบสอนวิชาด้านการตลาด Marketing Online และการเรียนเป็นนักธุรกิจรอบด้าน
รวมถึงนักศึกษาสามารถควบสิทธิเรียนคู่ขนาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพแพทย์แผนไทย แผน ก (สาขาเภสัชกรรมไทย) ที่เดียวครบวงจร
หลักสูตรนี้
1.เรียนรู้เป็นผู้ประกอบการสร้างธุรกิจเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเวชสำอางสมุนไพร
2.เรียนรู้สมุนไพรจากภูมิปัญญาและปรัชญารอบด้าน สมุนไพรในแพทย์แผนไทย จีน อายุรเวทอินเดีย สุขภาพองค์รวม เวลล์เนส ฯลฯ
3.บูรณาการจากภูมิปัญญาพัฒนาเป็นเภสัชสมุนไพรยุคใหม่ที่พัฒนาก้าวหน้าขึ้นจากงานวิจัย และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
4.เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการที่ใช้ได้จริง บัญชี การเงิน ภาษี การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์และฉลาก กฎหมาย เทคนิกการประชาสัมพันธ์ในโซเชียลมีเดีย
5.ได้สิทธิสอบใบประกอบวิชาชีพประกาศนียบัตรเภสัชกรรมแพทย์แผนไทย
น้องๆนักเรียนที่สนใจ หลักสูตรนวัตกรรมผลิตภัณฑและเวชสำอางสมุนไพร #สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด
รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
สนใจสมัครติดต่อ 02-7916000 ต่อ 4882 มือถือ 085-5496255, 085-5536533
#หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต #นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเวชสำอางสมุนไพร #วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก #มหาวิทยาลัยรังสิต
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1448832343277128&id=100044511276276