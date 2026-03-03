โนโว นอร์ดิสค์ เตือน MASH ทำเศรษฐกิจไทยสูญ 4.7 แสนล้าน! เร่งสร้างความตระหนักรู้ 'โรคอ้วน-ตับคั่งไขมัน' ผ่านกิจกรรม ‘Redefining the Liver Health Story with GLP-1 RA’
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด (“โนโว นอร์ดิสค์”) จัดกิจกรรม “Redefining the Liver Health Story with GLP-1 RA” เน้นย้ำความสำคัญของโรคตับคั่งไขมันที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบเมแทบอลิซึม (Metabolic Dysfunction-Associated Steatohepatitis หรือ MASH) โดยมีนายกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย นายกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทย และผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมนี ให้ความรู้ภายในงาน
โรคตับคั่งไขมัน (Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease หรือ MASLD) และโรคตับคั่งไขมันอักเสบที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบเมแทบอลิซึม (MASH) เป็นสองภาวะที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยโรคตับคั่งไขมันเกิดจากสะสมไขมันส่วนเกินในตับ และจะพัฒนาต่อไปเป็นโรค MASH ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาที่เพิ่มขึ้นจากโรคนี้ จากผลสำรวจ ประชากรไทยประมาณร้อยละ 20 (หรือราว 11.7 ล้านคน) มีโรคตับคั่งไขมัน และในจำนวนนี้พบผู้ที่มีโรค MASH ถึงร้อยละ 5.3 (หรือราว 618,000 คน) โรค MASH สามารถพัฒนาต่อไปจนเกิดโรคตับแข็งและโรคมะเร็งตับได้ ทั้งนี้ พบว่าผู้ที่มีโรค MASH มีโรคอ้วนร่วมด้วยถึงร้อยละ 95
การเพิ่มขึ้นของโรคตับคั่งไขมัน และโรค MASH ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างสำคัญ จากค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นและผลิตภาพทางเศรษฐกิจที่ลดลง โดยคาดว่าอาจมีมูลค่าสูงถึง 15,200 ล้านดอลลาร์ หรือราว 471,000 ล้านบาท เทียบเท่าร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ หรือจีดีพี ,
นายจิฮาน เซอร์ดาร์ คิซิลจิก ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โรคตับคั่งไขมันและ MASH เป็นอุบัติการณ์ที่น่ากังวลอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นโรคที่ได้ชื่อว่าเป็น เพชรฆาตเงียบ หรือ silent killer ที่ผู้มีโรคนี้อาจไม่ทราบได้จนกระทั่งเข้าสู่ระยะท้าย ๆ ของโรคแล้ว ด้วยความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ที่สั่งสมมานาน โนโว นอร์ดิสค์ตระหนักว่าการป้องกันการเพิ่มขึ้นของโรคหัวใจ หลอดเลือด และโรคทางเมแทบอลิก รวมทั้ง MASH จำเป็นต้องแก้ไขที่ต้นเหตุ นั่นคือการแก้ปัญหาโรคอ้วน โนโว นอร์ดิสค์ในฐานะผู้ผลิตนวัตกรรมทางสาธารณสุขพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจเพื่อควบคุมและลด MASH ในกลุ่มคนไทยร่วมกับภาคสาธารณสุข และภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคมไทย”
ผู้บรรยายภายในงานประกอบด้วย ศ.นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา นายกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย, พล.ท.หญิง รศ.พญ. อภัสนี บุญญาวรกุล นายกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย, ศ.นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย และ ศ.นพ. แฟรงค์ ทักค์ หัวหน้าสาขาวิชาเชี่ยวชาญด้านตับและทางเดินอาหาร จาก Charité – Universitätsmedizin Berlin ประเทศเยอรมนี
งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ แคมเปญ “Live Lighter ชีวิตที่เบากว่า” ที่ส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน เพื่อให้ผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกับโรคอ้วนรับรู้ถึงภาวะแทรกซ้อน รวมถึงประโยชน์ทางร่างกายและจิตใจที่เกิดจากการลดน้ำหนัก ร่วมติดตามแคมเปญได้ที่
