PalFish Thailand ตอกย้ำผู้นำแอปเรียนอังกฤษที่คนบอกต่อสูงสุด จัด “PalFish Rising Brand Star 2026” พร้อมฉลองความสำเร็จ “PalFish Graduation 2026” ดันเด็กไทยสู่เวทีโลกอย่างมั่นใจ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา PalFish Thailand แอปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ได้รับการแนะนำและบอกต่อสูงสุดจากผู้ปกครองทั่วประเทศ จนมีสมาชิกมากกว่า 40,000 ครอบครัวในประเทศไทย จัดงานสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “PalFish Rising Brand Star 2026” รอบชิงชนะเลิศ ควบคู่พิธีมอบประกาศนียบัตร “PalFish Graduation 2026” ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์
งานครั้งนี้สะท้อนจุดยืนของ PalFish ในฐานะมากกว่าแค่แพลตฟอร์มเรียนภาษาอังกฤษ แต่คือ “พื้นที่สร้างโอกาส” ที่ช่วยให้เด็กไทยพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน ภายใต้แนวคิดหลัก “เด็ก PalFish เก่งอังกฤษ กล้าเปิดทุกโอกาส”
เวทีเฟ้นหาดาวรุ่ง “PalFish Rising Brand Star 2026”
เวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ 3–12 ปี จากทั่วประเทศ ได้แสดงศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์และมั่นใจ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโอกาสก้าวสู่การเป็น “Brand Friend” ตัวแทนเด็กไทยรุ่นใหม่ของ PalFish Thailand
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รุ่นอายุ โดยผู้ชนะมีดังนี้:
รุ่นอายุ 3-7 ปี
• รางวัลชนะเลิศ: โชติกา ยอดพานิช (มีวา)
• รองชนะเลิศอันดับ 1: อนัญญา อติพรพาณิชย์ (อัญญ่า)
• รองชนะเลิศอันดับ 2: ธราณ เลี้ยววาริณ (เทปัน)
• รางวัล Special Talent: มาริสา ใจหวัง (ริสา) และ นลินญา วิริยะประสิทธิ์ (เนย)
รุ่นอายุ 8-12 ปี
• รางวัลชนะเลิศ: ภาสกร ชาลีเปี่ยม (ภูมิ)
• รองชนะเลิศอันดับ 1: เอมิลี่ สุนิตา วี (เอมิลี่)
• รองชนะเลิศอันดับ 2: รดา เรเกนณ์ วูล์ฟ (เรจจี้)
• รางวัล Special Talent: พุทธ พงษ์วัฒนาสุข (พุทธ) และ นรารัตน์ จิรัฐิติกาลพงศ์ (ดีใจ)
โดยยึดเป้าหมายการพัฒนา 3 ด้านสำคัญ
1. Confidence – ความมั่นใจในการสื่อสารต่อสาธารณะ
2. Communication Skill – การใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ
3. Character Development – การสร้างตัวตนและความคิดสร้างสรรค์
Main Creative: เด็ก PalFish คือใคร?
PalFish เชื่อว่า “ความเก่ง” ไม่ได้มีรูปแบบเดียว เด็กทุกคนมีศักยภาพเฉพาะตัว จึงผลักดันแนวคิดหลักที่สะท้อนตัวตนของเด็กยุคใหม่ ได้แก่
• Creative – คิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
• Smart – เข้าใจไว เรียนรู้อย่างชาญฉลาด
• Logical – คิดเป็นระบบ วิเคราะห์ได้
• Strong – กล้าเผชิญความท้าทาย
เพราะไม่ว่าเด็กจะเติบโตไปเป็น หมอ นักบิน โปรแกรมเมอร์ ยูทูบเบอร์ หรือผู้ประกอบการในอนาคต ทักษะภาษาอังกฤษและความมั่นใจ คือประตูสำคัญสู่ทุกความฝัน
พิธีมอบประกาศนียบัตร “PalFish Graduation 2026”
ภายในงานยังจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่เด็ก ๆ ที่สำเร็จหลักสูตร พร้อมรางวัลเชิดชูเกียรติ เพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นและพัฒนาการที่ก้าวกระโดดของผู้เรียน
บรรยากาศเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจของครอบครัวที่เห็นพัฒนาการของบุตรหลาน ทั้งด้านภาษา บุคลิกภาพ และความกล้าแสดงออก
นวัตกรรมใหม่: ยกระดับการเรียนรู้ด้วย AI
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือการเปิดตัวโปรแกรมการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อทักษะแห่งอนาคต ได้แก่
PalFish KET
หลักสูตรติวเข้มมาตรฐานสากล เตรียมความพร้อมสู่การสอบระดับนานาชาติ
PalFish AI Coding
โปรแกรมที่ผสานการเรียนโค้ดดิ้งกับภาษาอังกฤษ ผ่านกระบวนการคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหา
ยกระดับการเรียนรู้ด้วย AI Assistant อัจฉริยะ ตลอด 24 ชั่วโมง
อีกหนึ่งก้าวสำคัญของ PalFish Thailand คือการพัฒนา AI Assistant เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเด็ก ๆ ฝึกฝนภาษาอังกฤษได้ตลอด 24 ชั่วโมง เสมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวด้านภาษาอยู่ข้าง ๆ ทุกเวลา ทำให้การเรียนรู้ไม่จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน แต่สามารถต่อยอดการฝึกฝนได้อย่างต่อเนื่องทุกที่ทุกเวลา ควบคู่กับแบบฝึกหัดที่ครอบคลุมทั้ง Listening, Speaking และ Vocabulary อีกทั้งยังมีระบบประเมินพัฒนาการอัตโนมัติที่สรุปจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา เพื่อวางแผนการเรียนแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Learning) ให้เหมาะกับระดับและสไตล์ของเด็กแต่ละคน
มากกว่าแอปเรียน คือการเติบโตของเด็กไทย
ด้วยจำนวนครอบครัวผู้ใช้งานมากกว่า 40,000 ครอบครัวในประเทศไทย PalFish Thailand ได้พิสูจน์แล้วว่า การเรียนภาษาอังกฤษสามารถเป็นเรื่องสนุก มีคุณภาพ และสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้
ความสำเร็จของเด็ก ๆ บนเวทีในวันนี้ คือจุดเริ่มต้นของโอกาสที่ใหญ่กว่าในวันข้างหน้า
PalFish พร้อมเคียงข้างทุกครอบครัว เพื่อปลดล็อกศักยภาพภาษาอังกฤษ และสร้างเด็กไทยที่กล้า คิดเป็น และพร้อมเติบโตบนเวทีโลกอย่างสง่างาม
