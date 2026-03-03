“น้ำเพื่อการเกษตร” พลังความยั่งยืนสู่ชุมชนท้องถิ่น

“น้ำ” ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของผู้คนทั่วโลก ทั้งด้านการอุปโภคบริโภคและความสมดุลต่อระบบนิเวศ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญความท้าทายด้านทรัพยากรน้ำอย่างรอบด้าน ทั้งความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น มลพิษจากกิจกรรมมนุษย์ ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การปกป้องแหล่งน้ำสำคัญ และการคืนน้ำสะอาดสู่ธรรมชาติและชุมชน จึงเป็นแนวทางที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
สำหรับภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยเป็นภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งปริมาณและคุณภาพของน้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การบริหารจัดการน้ำในภาคเกษตรกรรมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำและความรับผิดชอบต่อชุมชนรอบพื้นที่การผลิต โรงงานสุรารวงข้าว ได้ริเริ่ม “โครงการน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรท้องถิ่น” มาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่รอบโรงงานมีน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ลดการดึงน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้ และการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงงานสุรารวงข้าว แก่นขวัญ จังหวัดขอนแก่น ได้นำน้ำจากบ่อกักเก็บน้ำฝนของโรงงาน ซึ่งมีความจุถึง 300,000 ลูกบาศก์เมตร ส่งมอบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้ำสูงในช่วงฤดูแล้ง ผ่านระบบท่อส่งน้ำจากโรงงานสู่พื้นที่การเกษตร โดยในปี 2568 มีปริมาณการส่งน้ำรวมทั้งสิ้น 38,000 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่ โรงงานสุรารวงข้าว เฟื่องฟูอนันต์ จังหวัดปราจีนบุรี ได้นำน้ำที่ผ่านการบำบัดตามมาตรฐานคุณภาพส่งมอบให้แก่ชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง โดยในปีที่ผ่านมา ได้ส่งน้ำให้เกษตรกรรวม 31,000 ลูกบาศก์เมตร และ โรงงานสุรารวงข้าว อธิมาตร จังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำน้ำที่ผ่านการบำบัดตามมาตรฐานคุณภาพ ส่งต่อให้แก่เกษตรกรในพื้นที่รอบโรงงานเช่นเดียวกัน รวมปริมาณการส่งน้ำรวม 23,000 ลูกบาศก์เมตร
โครงการน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรท้องถิ่นของโรงงานสุรารวงข้าว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ผ่านการบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านตั้งแต่การกักเก็บน้ำฝน การบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพ ไปจนถึงการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะนำไปสู่การจัดการน้ำที่ยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม