NSM จับมือ กทม. สานพลังสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทย์ฯ พร้อมเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนรู้ร่วมกันในอนาคต

27 กุมภาพันธ์ 2569 / ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM และคุณวิไล เจริญชัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อส่งเสริม พัฒนา และยกระดับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อมให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ความร่วมมือครั้งนี้ มุ่งสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ที่เข้มแข็งและเป็นรูปธรรม ผ่านการแบ่งปันองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน พร้อมเดินหน้าผลักดันให้เกิดกิจกรรมและโครงการที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในมิติต่าง ๆ แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวจีรพัชรินทร์ อรรถจินดา ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน NSM และคุณพนิดา แก้วมาก รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคาร The Blank Space อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ดร.กรรณิการ์ เฉิน กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง NSM และกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญในการขยายการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อมให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง นับเป็นก้าวที่ช่วยเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการจัดนิทรรศการหมุนเวียน กิจกรรมเสริมความรู้ และกิจกรรมเวิร์กชอปในห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ในพื้นที่ต่าง ๆ ภายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันกับทุกคนในสังคมได้อย่างแท้จริง”
คุณวิไล เจริญชัยสกุล กล่าวว่า “กรุงเทพมหานครรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ NSM ในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ผ่านการจัดนิทรรศการและกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร ความร่วมมือครั้งนี้ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะนิทรรศการ ‘เล่น เรียน รู้ วิทยาศาสตร์ในของเล่นไทย’ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก NSM ซึ่งจะจัดแสดงในเดือนมีนาคม 2569 นี้ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านของเล่นไทยอย่างสร้างสรรค์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือนี้จะบรรลุตามเป้าหมายและภารกิจของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเยาวชนและประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป”