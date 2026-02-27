xs
กทพ. จัดพิธีมอบรางวัลโครงการ Youth Empowerment by EXAT

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการ Youth Empowerment by EXAT ณ หอประชุม 0101 ชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. โดยมี นายธิติพันธ์ พานิชประสาทสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ นายรัชนัย เปรมปราคิน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ นายจีระพันธ์ เวชประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล 2 นางสาวจิรัฐติ หล่อใจ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และนางสาวพรทิพย์ ศรีสกุล ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ ตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนรอบเขตทางพิเศษเข้าร่วมพิธีดังกล่าว พร้อมชมนิทรรศการโครงงานของโรงเรียนรอบเขตทางพิเศษจำนวน ๑๐ โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ และมอบทุนการศึกษารวมกว่า ๑๔๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

โครงการนี้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเยาวชน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความเข้มแข็งของชุมชนรอบเขตทางพิเศษและสังคมด้วยกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR After Process) โดยให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนรอบเขตทางพิเศษได้ลงพื้นที่และสัมผัสประสบการณ์จริงเพื่อทราบถึงปัญหาของชุมชนและสังคมเมืองว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบโดยตรง และนำปัญหาที่พบหรือสนใจ

มาจัดทำโครงงานเพื่อแก้ปัญหาฯ อย่างยั่งยืน โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างจริงจัง และได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดผลเชิงประจักษ์ รวมทั้งส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรียน ชุมชนในพื้นที่ และ กทพ. อีกด้วย

โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2568 โดยการรับสมัครครูและนักเรียน ในโรงเรียนรอบเขตทางพิเศษเข้าร่วมจัดทำโครงงานแก้ปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ กทพ. พิจารณาคัดเลือกเข้าแข่งขันในโครงการฯ ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนมักกะสันพิทยา โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก และวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก โดยโรงเรียนดังกล่าวได้รับการฝึกอบรมในการพัฒนาศักยภาพและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อดำเนินโครงงานของตนเอง หลังจากนั้นคณะกรรมการของโครงการฯ ได้ลงพื้นที่ประเมินการปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดทำรายงานฯ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

นายสุรเชษฐ์ฯ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาในการร่วมโครงการฯ น้อง ๆ เยาวชนได้ให้ความสนใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ผลการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นรางวัลใด ๆ ก็ตาม ก็ไม่สำคัญเท่ากับความรู้ที่น้อง ๆ ได้รับตลอดเวลาที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณครูและนักเรียนทุกคนจะนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ ไปพัฒนาต่อยอดด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ชุมชนของตนเอง ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผมขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่สละเวลามาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการประเมินโครงการฯ ที่ได้ให้คำปรึกษาแนะนำกับน้อง ๆ เยาวชนในการปรับปรุงโครงงานที่นำเสนอให้เกิดความสมบูรณ์ เป็นไปตามเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

สำหรับผลการแข่งขัน ปรากฏดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนโยธินบูรณะ จากโครงงาน “คัด แลก แยก ทิ้ง”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จากโครงงาน “Rajdhevee Re-Action เติมฝัน...ให้เมืองสะอาด”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
จากโครงงาน “ระบบพ่นหมอกอัจฉริยะลดฝุ่น (BDS Dust Free Zone)”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
1. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จากโครงงาน “Smart Sustainable Mindset : ชุมชนแนวคิดอัจฉริยะเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”
2. โรงเรียนมหรรณพาราม จากโครงงาน “MN Food Waste Rescue Ranger ขบวนการแก้ปัญหาขยะจากเศษอาหาร”

รางวัลชมเชย
1. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
จากโครงงาน “คัดแยกขยะ สร้างคุณค่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม”
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก จากโครงงาน “คืนนำใส ให้ชุมชน”
3. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จากโครงงาน “Eco-Bottle Brick”
4. โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จากโครงงาน “Green Noise Barrier”
5. โรงเรียนมักกะสันพิทยา จากโครงงาน “ถังหมัก รักษ์ โลก”






























