“พันธุ์เพิ่มศักดิ์” รองปลัด อว. นำทัพพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาชุมชน เร่งต่อยอดงานวิจัย–ทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มความมั่นคงทางการเงิน

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัย “กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น” หัวข้อ “ต้นแบบเรือธงด้านวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินและแนวทางการเพิ่มรายได้ “กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น“ กลุ่มที่ 3 ปีที่ 2 Reinventing University (Area - Based and Community Engagement) โดยมี ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดร.พีรพัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หัวหน้าโครงการ) คณะผู้บริหารโครงการของมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้เข้าร่วมประชุม กว่า 70 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมพวงเงิน อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินและแนวทางการเพิ่มรายได้ ภายใต้โครงการ Reinventing University ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 3 หรือกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น ให้สามารถปรับตัวท่ามกลางความท้าทายของโลกยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยไทยกำลังเผชิญกับคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือ "Digital Disruption" และวิกฤตทางประชากรศาสตร์ที่รุนแรง จำนวนนักศึกษาที่ลดลงอย่างต่อเนื่องไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขทางสถิติ แต่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงทางการเงินและความอยู่รอดของสถาบัน นอกจากนี้ ค่านิยมของคนรุ่นใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเฉพาะทางมากกว่าการเรียนจบปริญญา ยังเป็นปัจจัยที่เร่งให้มหาวิทยาลัยต้องปรับบทบาทจากการเป็นผู้ผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว ไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต การบริการวิชาการ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม
รองปลัดกระทรวง อว. กล่าวต่อว่า กระทรวง อว. ได้ดำเนินการผลักดันนโยบาย การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย หรือ Reinventing University เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งค้นหาจุดแข็งและอัตลักษณ์ของตนเอง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยใน "กลุ่มการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น" ซึ่งถือเป็นกลไกหลักในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนฐานราก แต่ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยกลุ่มนี้ยังติดด้วยข้อจำกัดทางกฎระเบียบ อำนาจการบริหารจัดการทางการเงิน และงบประมาณที่ยังไม่เอื้อต่อการดำเนินงานและการจัดหารายได้อย่างคล่องตัว
"งานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นเพียงองค์ความรู้บนหิ้ง แต่คือทรัพย์สินที่มีค่ามหาศาลหากเราสามารถพัฒนาไปสู่การบริการที่ได้มาตรฐานสากล และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน“ ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าว
ด้าน ดร.พีรพัฒน์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนแนวทางบริหารการเงิน เพิ่มรายได้ด้านวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมศึกษาแนวปฏิบัติต้นแบบเพื่อนำไปปรับใช้ โดยกิจกรรมการประชุมประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง “แนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย กลุ่ม 3 ด้านการคลังและทรัพย์สินสู่แนวทางการเพิ่มรายได้เพื่อความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย” การสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ในระยะ 6 เดือน การศึกษาดูงานหอมขจรฟาร์มของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การบรรยาย หัวข้อ “สถานะทางการเงินและมาตรวัดทางการเงินของมหาวิทยาลัย” (University Wealth Meter and Financial Status) รวมถึง กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางแก้ไขของสถาบันอุดมศึกษาเรือธงต้นแบบ : มหาวิทยาลัยรายภัฏกำแพงเพชร (สาขาการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา) และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต