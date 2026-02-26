ผนึกภาครัฐ–การศึกษา–เอกชน ขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการ และผลักดันนักศึกษา–บัณฑิตพิการสู่ความพร้อมทำงาน

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน จัด “ประชุมเสวนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจ้างงานคนพิการภาครัฐ และแนวทางส่งเสริมนักศึกษาและบัณฑิตพิการสู่ความพร้อมในการทำงาน” ระหว่างวันที่ 23–24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00–17.00 น. ณ โรงแรมกราฟ โฮเทล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เพื่อสรุปบทเรียนการจ้างงานคนพิการในภาครัฐ พร้อมเชื่อมโยงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาพิการสู่ตลาดแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม
การจัดงานครั้งนี้มุ่งสร้างพื้นที่กลางสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยมีผู้แทนจาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ผู้แทนกระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยชั้นนำ และภาคธุรกิจเอกชน ร่วมสะท้อนประสบการณ์การจ้างงานคนพิการทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณเบญจมาส แก่นเมือง รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อเน้นความสำคัญของการส่งเสริมสิทธิและโอกาสทางอาชีพของคนพิการ ตามหลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
ภายในงานประกอบด้วยการเสวนาสรุปบทเรียนการจ้างงานคนพิการภาครัฐ การจัดเวิร์กชอปหัวข้อ “Inclusive Workplace: ที่ทำงานสำหรับทุกคน” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่อง Disability Awareness ตลอดจนเวิร์กชอปการสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่เปิดกว้าง
นอกจากนี้ ยังมีวงเสวนาเชื่อมโยงนายจ้างภาคเอกชนกับสถาบันการศึกษาในช่วง Pre-employment เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของตลาดแรงงาน และ Sharing Session ในช่วง Post-employment ที่สะท้อนประสบการณ์จริงของภาคธุรกิจ อาทิ Supalai และ Beiersdorf (Thailand) ในการสนับสนุนการจ้างงานและการคงอยู่ในงานของคนพิการ
ในวันที่สองของการประชุม ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ที่ปรึกษากรรมการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ กรรมการบริหารแผนคณะที่ 2 และประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกล่าวเปิด
และมีการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของการเตรียมความพร้อมนักศึกษาและบัณฑิตพิการ ผ่านเครือข่าย DSS และโครงการ IW ของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม พร้อมเปิดรับข้อสะท้อนจากผู้เข้าร่วม เพื่อนำไปสู่การตกผลึกองค์ความรู้และข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับนายจ้าง
การประชุมครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือแบบพหุภาคี ในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ผ่านกลไกการจ้างงานที่ยั่งยืน และการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ระดับการศึกษา เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงโอกาสทางอาชีพได้อย่างเท่าเทียมในสังคมไทย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เพจเฟซบุ๊ก คนพิการต้องมีงานทำ
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมกับพันธกิจ “สร้างโอกาสอย่างเท่าเทียม”
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมได้ขับเคลื่อน “นวัตกรรมการจ้างงานคนพิการ” มากว่า 11 ปี จากโมเดลการจ้างงานเชิงสังคมไปสู่ “Inclusive Workplace” ที่เน้นให้คนพิการมีโอกาสทำงานในระบบกระแสหลักขององค์กรต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม
“เราหวังว่างานมหกรรมในวันนี้จะเป็นเวทีแห่งการ สร้างโอกาส เชื่อมศักยภาพ และร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อก้าวสู่สังคมไทยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
— มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม