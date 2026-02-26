หนึ่งเดียวในสยาม อาบน้ำมนต์"จันทร์เป็ง" วิชาล้านนาโบราณ เสริมมงคลกับชีวิต

เนื่องในค่ำคืนแห่ง "จันทร์เป็ง" หรืออาบน้ำกลางเดือนเพ็ญให้มีบารมีเต็ม ตามคติธรรมแห่งเมืองล้านนา ที่เชื่อกันว่า เป็นฤกษ์มหาเสน่ห์และพลังงานสูงสุดในทางโหราศาสตร์ เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการขอพรด้านโชคลาภ เงินทอง เมตตามหานิยม หรือทำพิธีเรียกทรัพย์
นอกจากอนุภาพแห่งความศรัทธาค่ำคืนวัน "จันทร์เป็ง" แล้วยังตรงกับ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ที่พุทธศาสนิกชนเรียกว่า "วันมาฆบูชา"ย่อมาจาก "มาฆปูรณมีบูชา" หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินฮินดู ที่จะตรงกับวันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2569 ที่จะมาถึงนี้
ครูบาธรรมชัย เจ้าสำนักสงฆ์ธรรมชัยแผ่นดินทอง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ได้เร่งเห็นอำนาจแห่งพุทธคุณ ในวันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วันพระจันทร์เป็งตามคติธรรมล้านนาโบราณ จึงเมตตาจัดพิธีอาบน้ำมนต์กลางแสงจันทร์ ให้ศิษยานุศิษย์ ได้เข้าถึงวันสำคัญนี้ ที่ 1 ปี มีครั้งเดียว เนื่องในวันพระใหญ่ วันมาฆบูชา ซึ่งการอาบน้ำมนต์ ได้ตั้งโต๊ะหมู่อารธนาอัญเชิญคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ณ บริเวณลานกว้าง หลังสำนักสงฆ์ธรรมชัย แผ่นดินทอง ก่อนมีการจุดธูป เทียน และ ครูบาได้สวดพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ พร้อมจุดเทียนชัย อาบน้ำมนต์ ระลึกถึงสัพพเวทย์ สัพพมนต์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ศิษย์ยานุศิษย์
“ให้เทียนน้อย ส่องใจ ใสสว่าง
ส่องนำทาง พบธรรม นำสมัย
ให้ได้เห็น ดวงธรรม ผ่องอำไพ
น้อมดวงใจ ถวายครู บูชาธรรม”
สำหรับน้ำพระพุทธมนต์ที่นำมาอาบนั้น เป็นน้ำพระพุทธมนต์ผ่านการทำพิธีจากเกจิคณาจารย์ และ พระภิกษุสงฆ์ หลายรูป ร่วมปลุกเสก สวดพระพุทธมนต์คาถาข้ามวันข้ามคืน เพื่อให้น้ำพระพุทธมนต์นี้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ ก่อนนำมาอาบปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายในคืนพระจันทร์เต็มดวง ถือเป็นการเสริมบารมีให้เต็มเปี่ยมด้วยโชคลาภวาสนา ให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง เกิดแสงสว่าง และความสำเร็จ สมหวัง สุขภาพแข็งแรง
หากท่านใดสนใจเข้าร่วมพิธีก็สามารถมาได้ที่
สำนักสงฆ์ธรรมชัย แผ่นดินทอง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี หรือ ช่องทางติดต่อข่าวประชาสัมพันธ์ใน Face Book : ครูบาธรรมชัยจังหวัดน่าน