ม.หอการค้าไทย (UTCC) ฉลองความสำเร็จ "UTCC Dance Contest ปีที่ 8" ณ ICONSIAM ทีม "X-XIE" คว้าแชมป์ ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักของเหล่าคนรุ่นใหม่

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับการจัดการแข่งขัน "UTCC Dance Contest ปีที่ 8" รอบชิงชนะเลิศ ณ ICONSIAM PARK ชั้น 2 ตอกย้ำการเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และผลักดันศักยภาพเยาวชนไทยสู่ระดับสากล โดยในปีนี้มีทีมเข้าร่วมประชันฝีมือในรอบสุดท้ายถึง 24 ทีม
อาจารย์วุทธินันท์ อ๊อกกังวาล รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า "โครงการ UTCC Dance Contest จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้แสดงศักยภาพ พัฒนาทักษะ และสร้างความสามัคคี ซึ่งภาพรวมในปีนี้ถือว่าน่าประทับใจมาก เราได้เห็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง และที่สำคัญ เวทีนี้ยังช่วยให้เราค้นพบนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษรุ่นใหม่ ที่จะเข้ามาร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต และขอขอบคุณ ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ รองประธานหอการค้าไทย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมถึงรองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ให้การสนับสนุนโครงการดี ๆ สำหรับเยาวชนไทย"
จากการขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นตลอดการแข่งขัน คณะกรรมการได้คัดเลือกทีมที่โชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมที่สุด โดยมีผลการแข่งขันดังนี้:
• รางวัลชนะเลิศ: ทีม X-XIE
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: ทีม Ace Letter
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: ทีม Queen b
• รางวัลชมเชย: ทีม CUTE INVASION และ ทีม bluesy.
โดยทีมผู้ชนะได้รับเงินรางวัลรวมจากมหาวิทยาลัยและเหล่าพันธมิตรผู้สนับสนุน รวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท ซึ่งได้รับความสนับสนุนอย่างดียิ่งจากองค์กรชั้นนำ ได้แก่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด, บริษัท สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน), บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด, แบรนด์ผ้าอนามัยเฟลิเซีย, บริษัท ยาดี จำกัด, บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน), บริษัท เยเนอรัล แคนดี้ จำกัด และ บริษัท แลคตาซอย จำกัด
บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก นอกจากความตื่นเต้นบนเวทีประกวดแล้ว ยังมีไฮไลต์พิเศษจากศิลปินชื่อดัง อาทิ มอสแบงค์, วง VIIS และ FLIP รวมถึงโชว์จาก COSMOS UNiT SUN และแฟชั่นโชว์
แบรนด์ เคเอช เอดิชั่นส์ ที่ร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปและธุรกิจการแสดง สร้างสีสันให้แก่ผู้เข้าชม ณ ICONSIAM ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของคนรุ่นใหม่ ทั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาสาขาการผลิตและการจัดการอีเว้น คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ที่ร่วมทำหน้าที่ผู้ช่วยจัดการประกวดตลอดทั้งงาน
เสียงจากผู้เข้าร่วมแข่งขัน
ด้าน เคน - ฐากูร - โชกุล สมาชิกทีม X-XIE แชมป์ผู้คว้าชัยในปีนี้ ซึ่งโคฟเวอร์เพลงของวง Wizzle กล่าวถึงความรู้สึกหลังคว้าแชมป์ว่า "รู้สึกดีใจมากครับ แล้วก็เหนื่อยด้วย แต่รู้สึกว่าคุ้มค่ากับความพยายามที่ซ้อมมาดึกๆ ดื่นๆ เลยครับ" พร้อมฝากถึงน้องๆ ที่สนใจว่า "สำหรับน้องๆ มัธยมหรือใครที่สนใจ ก็มาเรียนหอการค้าด้วยกันนะครับ และอยากให้งาน UTCC Dance Contest มีทุกๆ ปีเลยครับ"
ขณะที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันรายอื่นก็สะท้อนความประทับใจในงานครั้งนี้เช่นกัน เบล และ เจน นักเรียนชั้น ม.6 จากโรงเรียนบางมดวิทยา กล่าวว่า "สนุกมากค่ะ ทุกทีมเต้นดีมาก รู้สึกว้าวเลยค่ะ" แม้จะมีเวลาเตรียมตัวเพียงหนึ่งสัปดาห์เพราะติดภารกิจซ้อมกิจกรรมอื่น แต่ทั้งคู่ยืนยันว่าคุ้มค่าทุกหยาดเหงื่อ "เหนื่อยค่ะ ร้อนค่ะ แต่รู้สึกดีใจมากที่ได้มาแสดงที่นี่"
การจัดงานครั้งนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการแข่งขัน Cover Dance ของไทยให้เทียบเท่าระดับสากล โดยได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองที่มาร่วมเชียร์และให้กำลังใจติดขอบเวที