ข่าวดีผู้ประกันตน! รพ.หัวเฉียว เปิดรับเพิ่ม 10,000 ราย ปี 2569

โรงพยาบาลหัวเฉียว เปิดรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ประจำปี 2569 เพิ่ม 10,000 ราย เพื่อรองรับความต้องการด้านการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น พร้อมเดินหน้าพัฒนาศักยภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขยายพื้นที่คลินิกผู้ป่วยนอก (OPD) และเพิ่มศักยภาพหอผู้ป่วย เพื่อรองรับการให้บริการอย่างเพียงพอ สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลารอคอย พร้อมดูแลรักษาภายใต้มาตรฐาน HA ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา และบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมเฉพาะด้าน บริการด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อความปลอดภัยและความอุ่นใจของผู้ประกันตน
นอกจากนี้ ผู้ประกันตนและครอบครัวยังสามารถรับสิทธิพิเศษด้านการส่งเสริมสุขภาพอีกด้วย มั่นใจ.. ไว้วางใจเลือกประกันสังคม รพ.หัวเฉียว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126